Saudi-Arabien und Uruguay trennen sich kämpferisch unentschieden

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Saudi-Arabien und Uruguay trennen sich kämpferisch unentschieden

Jedes Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, beschert Millionen von Fans weiterhin unvergessliche Momente. Die Spiele der ersten Runde in der Gruppe H, einem der unerwartetsten und spannendsten Quartette des Turniers, sind offiziell beendet. Im zweiten dramatischen Aufeinandertreffen der Gruppe trat einer der Giganten Asiens — die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien — gegen den renommierten und starken südamerikanischen Vertreter Uruguay an. In einem heftigen und kompromisslosen Kampf einigten sich die Teams auf ein hart erkämpftes 1:1-Unentschieden.

Drama in Miami: Al Amris Tor und Araujos Antwort

Das prächtige Hard Rock Stadium in Miami, Zeuge vieler historischer Begegnungen, war Schauplatz einer besonderen Fußballshow. Das Spiel begann von den ersten Minuten an mit aufeinanderfolgenden gefährlichen Angriffen beider Mannschaften:

  • Ein unerwarteter Schlag der Asiaten: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in der 41. Minute, nutzte der Saudi-Araber Al Amri einen Fehler der gegnerischen Verteidiger aus, eröffnete den Spielstand und brachte das Stadion zum Beben.

  • Uruguayys Wille: In der zweiten Halbzeit stürmten die Lateinamerikaner mit aller Kraft nach vorne, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Schließlich, in der Schlussphase des Spiels, in der 80. Minute, erzielte der geschickte Verteidiger Araujo mit einem präzisen Schuss das Tor, das sein Team vor der Niederlage rettete.

In der folgenden offiziellen Spielanalysetabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den Startaufstellungen und der Gruppensituation dieser Begegnung aus dem 1. Spieltag der WM 2026:

Turnier und offizielle Phase

Datum und Stadion des Spiels

Endergebnis und Torschützen

Startaufstellung der Nationalmannschaft von Saudi-Arabien

Startaufstellung der Nationalmannschaft von Uruguay

Ergebnis des ersten Gruppenspiels

WM 2026, Gruppe H


(1. Spieltag)

16. Juni, Miami


Hard Rock Stadium

Saudi-Arabien — Uruguay


1:1


(Al Amri 41 — Araujo 80)

Al Owais, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan.

Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo, Vinas, Nunes.

Spanien — Kap Verde


0:0


(Turnierdebütant holt einen Punkt)

Vollständige Gleichheit und hohe Spannung in Gruppe H

Nach diesem Spiel ist in diesem Quartett eine echte Gleichheit und eine unerwartete Situation entstanden. Zur Erinnerung: Im ersten Aufeinandertreffen dieser Gruppe spielte der amtierende Europameister Spanien torlos (0:0) gegen den bescheidenen Turnierdebütanten Kap Verde unentschieden und ließ den ersten Punkt liegen.

Somit haben nach Ende der ersten Runde alle vier Nationalmannschaften in Gruppe H jeweils 1 Punkt, und der Kampf um den Einzug in die nächste Play-off-Phase geht unter absolut gleichen Bedingungen weiter. Es steht außer Frage, dass die Fans in der zweiten Runde noch intensivere und gnadenlosere Duelle erwarten!

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Saudi-ArabienUruguayMiamiHard Rock Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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