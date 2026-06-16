Luis de la Fuente äußert sich nach Unentschieden gegen Kap Verde

Die Diskussionen um die spanische Nationalmannschaft haben sich nach einem unerwarteten Punktverlust im ersten Spiel der Weltmeisterschaft 2026 intensiviert. Da die "Roja" die solide Defensive von Kap Verde, einem Debütanten des Turniers, nicht knacken konnte, endete die Partie unentschieden (0:0). Bundestrainer Jose Luis de la Fuente teilte nach dem Spiel seine Gedanken und bitteren Schlussfolgerungen mit. Der erfahrene Spezialist erläuterte die Gründe für das Scheitern und sprach über die weiteren Pläne.

Meinung des Trainers: "Wir hätten den Sieg absolut verdient gehabt"

Laut einer Meldung auf der offiziellen Website des internationalen Fußballverbandes FIFA verbarg der spanische Coach seine Unzufriedenheit über die Ereignisse auf dem Platz nicht:

Stellungnahme von Luis de la Fuente nach dem Spiel: "In der heutigen intensiven Schlacht hätten wir definitiv die drei Punkte holen und das Feld als Sieger verlassen müssen. Wenn man die zahllosen klaren Chancen, die Kontrolle und die allgemeinen Umstände während des Spiels betrachtet, hätte Spanien diesen Sieg verdient. Meinen Spielern fehlte jedoch die körperliche Frische und die Präzision im letzten Moment. Jetzt müssen wir dieses Ergebnis vergessen und unsere gesamte Aufmerksamkeit auf das wichtige Spiel gegen unseren nächsten Gruppengegner Saudi-Arabien richten."

Der Trainer betonte insbesondere, dass die Mannschaft ihren Rhythmus noch nicht vollständig gefunden habe und sie weiterhin unermüdlich an der Verbesserung aller taktischen Aspekte des Spiels arbeiten werden.

Über die folgende offizielle Sportanalyse-Tabelle können Sie sich näher mit den Problemen der spanischen Nationalmannschaft in der ersten Runde und den zukünftigen Plänen in der Gruppe vertraut machen:

Nationaltrainer Unerwartetes Ergebnis in der ersten Runde Hauptvorteil des Gegners Hauptmängel im Team Quelle der offiziellen Stellungnahme Nächster Plan des Trainers Jose Luis de la Fuente

(Spanische Nationalmannschaft) Spanien — Kap Verde

0:0 Physische Kraft und dichte Defensive • Mangelnde körperliche Frische

• Probleme bei der Abschlusspräzision Offizielle FIFA-Website

(FIFA.com) Vorbereitung auf das Spiel gegen Saudi-Arabien

"Dies ist die Weltmeisterschaft — hier gibt es keine schwachen Gegner"

De la Fuente lobte auch die Entschlossenheit der Gegner aus Afrika. Seinen Worten zufolge hatte der Trainerstab vorausgesehen, dass Kap Verde genau mit einer solch dichten und tiefen Defensivtaktik agieren und physisch starke Spieler ins Feld stellen würde.

"Die physische Stärke des Gegners, kombiniert mit Anzeichen von Müdigkeit und mangelnder Frische auf unserer Seite, führte zu diesem Endergebnis. Aber das ist die Weltmeisterschaft. Bei der Mundial gibt es überhaupt keine schwachen Gegner, jedes Team kämpft bis zum Ende", schloss der spanische Coach. Die spanischen Fans erwarten im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien ausschließlich offensiven Fußball und die ersten 3 Punkte.

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