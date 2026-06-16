Unsere Hauptstadt Taschkent stand erneut im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit und brachte einige der brillantesten Köpfe der Welt zusammen. Eine der sensationellsten und bekanntesten Figuren der Schachwelt, der renommierte amerikanische Großmeister Hans Niemann, teilte seine Eindrücke nach seiner Teilnahme am hochkarätigen internationalen Turnier „UzChess Cup Masters“ in Taschkent. Niemann, der einen festen Platz unter den stärksten Schachspielern der Welt einnimmt, beendete diesen bedeutenden Wettbewerb auf dem 7. Platz. In 9 intensiven Partien konnte er insgesamt 4 Punkte sammeln. Nach Abschluss des Turniers drückte der amerikanische Großmeister über seine offiziellen Social-Media-Kanäle seine grenzenlose Dankbarkeit für die einzigartige und herzliche Gastfreundschaft des usbekischen Volkes aus.

"Usbekischer Plov am Flughafen und eine starke Liebe zum Schach"

In einer speziellen Nachricht in den sozialen Netzwerken verbarg Hans Niemann nicht, dass sein Besuch in Taschkent einen sehr warmen Eindruck bei ihm hinterlassen hat und er große Inspiration aus dem Land geschöpft hat:

Herzliche Worte des amerikanischen Großmeisters Hans Niemann: "Obwohl dieses große Turnier in Taschkent nicht so ideal verlief, wie ich es erhofft und gewollt hatte, habe ich diese wunderbare Reise mit dem Genuss von nationalem und klassischem usbekischem Plov beendet, der bereits am Flughafen zubereitet wurde. Die grenzenlose Liebe, Leidenschaft und innere Energie des usbekischen Volkes für den Schachsport ist wirklich inspirierend. Ich freue mich mit großer Sehnsucht und Aufregung darauf, für die nächste Schacholympiade in der antiken und zugleich jungen Stadt Samarkand zurückzukehren!"

In der folgenden offiziellen Ergebnistabelle und sportlichen Analyse können Sie die Endergebnisse des „UzChess Cup Masters“-Turniers sowie den Status von Hans Niemann in der internationalen Schachwelt einsehen:

Turniername und Austragungsort Absoluter Sieger des internationalen Turniers Gegner im dramatischen Tie-Break Ergebnis von Hans Niemann im Turnier Platzierung von Niemann in der FIDE-Weltrangliste Der Weg des Großmeisters zum Ruhm UzChess Cup Masters

(Stadt Taschkent) Muhiddin Madaminov

(19 Jahre alt, Usbekistan) Shamsiddin Vohidov

(5,5 Punkte in der klassischen Phase) 7. Platz

(4 Punkte aus 9 Partien) 12. Platz

(Elite-Kategorie, 2742 Rating) 2022: Magnus Carlsen umstrittenes Duell

Sieg des 19-jährigen usbekischen Talents und die Niemann-Legende

Ein weiterer freudiger Aspekt dieses Turniers für die usbekischen Fans ist, dass der Hauptpreis und der absolute Sieg des „UzChess Cup Masters“ an unseren talentierten 19-jährigen Schachspieler Muhiddin Madaminov ging. Das junge Talent sicherte sich den Hauptpokal, indem er seinen Landsmann, den erfahrenen Shamsiddin Vohidov, in einem äußerst dramatischen und nervenaufreibenden entscheidenden Tie-Break besiegte. Es ist anzumerken, dass nach der ersten klassischen Phase beide usbekischen Schachspieler mit jeweils 5,5 Punkten an der Spitze lagen.

Zur Information: Der amerikanische Gast Hans Niemann belegt laut der offiziellen Weltrangliste des Internationalen Schachverbands (FIDE) in der klassischen Kategorie 2742 Rating mit dieser Punktzahl den 12. Platz unter den stärksten Schachspielern der Welt. Er geriet nach 2020, insbesondere nach dem weltweit sensationellsten und umstrittensten Duell mit dem Weltmeister Magnus Carlsen im Jahr 2022, in den Fokus der Weltpresse. Derzeit gilt er als einer der prominentesten Schachstars mit einem ganz eigenen Stil.

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