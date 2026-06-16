Hollywood-Star und berühmter Marvel-Schauspieler Tom Holland hat eine überraschende Aussage über das junge Fußballtalent Lamine Yamal gemacht. Dem Schauspieler zufolge ist der Flügelspieler von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft aufgrund seiner körperlichen Verfassung und seiner Bewegungen auf dem Platz der geeignetste Kandidat für die Rolle des Spider-Man. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Tom Holland, der derzeit die Spiele der spanischen Nationalmannschaft im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika verfolgt, verband während der Promotion seines neuen Films „Spider-Man: Brand New Day“ die Welten des Fußballs und des Kinos. In einem Interview mit DAZN antwortete er ohne Zögern Lamine Yamal auf die Frage, welcher Fußballer am besten zum Image von Peter Parker passt.

„Lamine Yamal ist aufgrund seiner Geschwindigkeit, seines Könnens und seiner Fähigkeit, sich agil auf dem Platz zu bewegen, der ideale Kandidat, um die Rolle des Spider-Man zu verkörpern“, betonte der britische Schauspieler. Laut Holland kommen die Plastizität und die unerwarteten Manöver des jungen Fußballers dem Charakter des Superhelden sehr nahe.

Erwartungen an die Weltmeisterschaft

Tom Holland ist nicht nur ein Kinoliebhaber, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballfan. Er bewertete die Chancen der spanischen Nationalmannschaft im Turnier hoch. Obwohl die Schützlinge von Luis de la Fuente im Debütspiel gegen Kap Verde nicht die erwartete Leistung zeigten, glaubt der Schauspieler an das Potenzial des Teams.

„Spanien ist eine der historisch großen Mächte in der Welt des Fußballs. Ich glaube, dass dieses Team im Turnier weit kommen und ein großartiges Ergebnis erzielen wird“, fügte Holland hinzu. Seiner Meinung nach machen erste Rückschläge das Team nur stärker, und sie werden auf den nordamerikanischen Plätzen um ihren zweiten Weltmeistertitel kämpfen.

Während des Gesprächs wurde eine weitere „Spinne“ erwähnt – der Stürmer von Atletico Madrid und der argentinischen Nationalmannschaft, Julian Alvarez. Es ist bekannt, dass dieser Spieler seine Tore mit einer Spinnennetz-Geste feiert und den Spitznamen „Die Spinne“ trägt. Holland gab zu, dass er ebenfalls ein Fan des argentinischen Stürmers ist und ihn regelmäßig in sein Fantasy-Football-Team aufnimmt.

Diese Weltmeisterschaft ist eine der größten Prüfungen in der Karriere von Lamine Yamal. Der 18-jährige Fußballer steht nicht nur unter Druck auf dem Platz, sondern steht auch im Zentrum der globalen Aufmerksamkeit. Die Anerkennung durch Weltstars wie Tom Holland zeigt, dass die Popularität des jungen Talents nicht nur im Sport, sondern auch in der Welt der Kunst wächst.