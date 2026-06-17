Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich zu der unerwarteten Entscheidung des Mittelfeldspielers Rodrigo De Paul geäußert, von Atletico Madrid zum US-Club Inter Miami zu wechseln. Während viele Fans und Experten diesen Transfer als Abstieg in der Karriere des Spielers werteten, betonte der Trainer, dass das Niveau des Spielers nicht von der Liga abhänge. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Für den Weltmeister-Coach ist nicht entscheidend, in welcher Liga der Spieler aufläuft, sondern seine Leistung auf dem Platz und seine körperliche Verfassung. Lionel Scaloni erklärte, dass er mit Rodrigo De Pauls Spiel in der MLS zufrieden sei und dessen Platz in der Nationalmannschaft weiterhin gefestigt bleibe.

Eine Frage der Qualität und Stabilität

"Es interessiert uns nicht, in welcher Liga unsere Spieler spielen, für uns sind ihre Leistungen wichtig. Rodrigo spielt auf einem sehr hohen Niveau. Wenn er das Feld betritt, kann er sein Können voll ausspielen", zitiert ESPN den Trainer.

Dennoch warnte der Trainer De Paul davor, nachlässig zu werden. Nach Scalonis Ansicht muss der Spieler über die vollen 90 Minuten konzentriert bleiben. Er mahnte seinen Schützling, auch in Spielpausen nicht lockerzulassen, da er nur mit maximaler Konzentration über das Spiel entscheiden könne.

Statistiken zufolge ist Rodrigo De Paul, der gemeinsam mit Lionel Messi agiert, in den letzten Spielen der argentinischen Nationalmannschaft einer der besten Spieler. Er zeigt sich nicht nur beim Spielaufbau, sondern auch in defensiven Aktionen aktiv. Insbesondere seine Passquote von 92 % und seine Erfolge in zahlreichen Zweikämpfen fanden Anerkennung bei den Experten.

Konkurrenz im Mittelfeld

Im Mittelfeld der argentinischen Nationalmannschaft hat sich derzeit eine starke Konkurrenz gebildet. Lionel Scaloni ist nicht nur mit De Paul, sondern auch mit den Leistungen von Spielern wie Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister und dem ehemaligen MLS-Star Thiago Almada zufrieden. Dieses Quartett sorgt für Stabilität im Zentrum der Nationalmannschaft.

Auch für usbekische Fußballfans ist es ein interessantes Ereignis, dass Lionel Messi und Rodrigo De Paul in einem Verein spielen. Dass das Niveau der MLS Jahr für Jahr steigt und Top-Stars dorthin wechseln, zwingt selbst die Trainer von Spitzenmannschaften wie Argentinien dazu, diese Liga ernst zu nehmen.