USA führt Gruppe nach Sieg gegen Australien an

Die US-Nationalmannschaft besiegte Australien in einem Gruppenspiel der FIFA-Weltmeisterschaft mit 2:0.

Die Tore für die Amerikaner erzielten Cameron Burgess (Eigentor) und Alex Freeman.

Laut Statistiken dominierte die US-Nationalmannschaft das Spiel und verzeichnete einen Ballbesitz von 63 %.

Zudem kamen die US-Spieler auf 8 Torschüsse, während Australien 5 Abschlüsse verzeichnete.

Nach diesem Ergebnis führt die US-Nationalmannschaft die Gruppe D mit 6 Punkten aus zwei Siegen an.

Australien belegt nach zwei Spieltagen mit 3 Punkten den zweiten Platz.

Die anderen Teams der Gruppe — Türkei und Paraguay — haben bisher noch keine Punkte gesammelt.

Dieser Sieg bringt die USA einen Schritt näher in die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft.