Ende August wird kampfreich: Die meist erwarteten Duelle

Die zweite Augusthälfte verspricht für Fans der UFC, PFL und des Profiboxens äußerst spannend zu werden. Für den 15., 22. und 29. August sind mehrere große Kämpfe angesetzt, darunter Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Cris Cyborg und Teofimo Lopez.

Besonders dicht ist das Programm am 22. August: An einem einzigen Tag sind ein PFL-Turnier, UFC Fight Night sowie ein großer Boxabend in Las Vegas geplant.

15. August: UFC 330 im Fokus

Eine der meist erwarteten Kampfnächte des Monats findet voraussichtlich am 15. August statt.

Bei UFC 330 richtet sich die größte Aufmerksamkeit auf den Kampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry . Das Aufeinandertreffen zweier namhafter Kämpfer im Octagon ist die größte Spannung des Events.

Am selben Abend steht noch ein weiterer interessanter Kampf auf dem Programm:

Mackenzie Dern gegen Gillian Robertson.

Auch dieses Duell könnte wegen seines Bodenkampfs und der möglichen Submission für großes Interesse sorgen.

22. August: Drei große Kampfabende an einem Tag

Der 22. August dürfte für Kampfsportfans zu einem echten Marathon werden.

Einer der bekanntesten Namen im Frauen-MMA, Cris Cyborg, soll gegen Kayla Harrison im Octagon antreten.

Auf demselben Turnier steht außerdem an:

Mirafzal Akhtamov gegen Dakota Bush

in einem weiteren Kampf.

Romero und Lopez treffen in Las Vegas aufeinander

Am selben Tag dürfte auch ein Profiboxabend in Las Vegas die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen.

Im Ring

treffen Rolando Romero und Teofimo Lopez

aufeinander.

Angesichts der Stile und Charaktere der beiden Boxer könnte dieser Kampf zu einem der meistdiskutierten Ereignisse am 22. August werden.

Auch die UFC Fight Night bleibt nicht außen vor

Am 22. August plant auch die UFC ein Event.

Zu den wichtigsten Kämpfen des Abends gehören:

Anthony Hernandez gegen Gregory Rodrigues

sowie

Roman Dolidze gegen Reinier de Ridder

.

Damit müssen MMA- und Boxfans am 22. August gleich mehrere große Veranstaltungen verfolgen.

29. August: Umar Nurmagomedov kehrt ins Octagon zurück

Einer der letzten großen MMA-Abende im August ist für den 29. August angesetzt.

Bei der UFC Fight Night ist der Kampf

Umar Nurmagomedov gegen Song Yadong

geplant.

Das Duell verspricht Technik auf höchstem Niveau, Schnelligkeit und taktische Finesse.

Schwergewichtler treffen in London aufeinander

Am 29. August soll außerdem in London ein großer Boxabend stattfinden.

Dabei steigen

Moses Itauma und Filip Hrgovic

in den Ring.

Dieser Schwergewichtskampf könnte zu den interessantesten Boxduellen am Monatsende gehören.

Kampfserie in der zweiten Augusthälfte

Kurz gesagt: In der zweiten Augusthälfte erwartet Kampfsportfans nahezu jede Woche ein großes Duell.

15. August — UFC 330.

22. August — PFL, UFC Fight Night und ein Boxabend in Las Vegas.

29. August — UFC Fight Night mit Umar Nurmagomedov und ein großer Boxkampf in London.

Die größte Frage lautet jedoch: Welcher dieser Kämpfe wird zum Höhepunkt des Augusts?

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