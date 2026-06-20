Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko überrascht die lateinamerikanischen Fans nicht nur durch intensive Spiele, sondern auch durch unerwartete Ereignisse. Laut der renommierten lateinamerikanischen «Hablalonoticias» Publikation ist der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev nach dem Spiel gegen Kolumbien in diesem Land zu einem echten Social-Media-Phänomen geworden.

Obwohl unsere Vertreter in der ersten Runde mit 1:3 gegen Kolumbien verloren, zog Abbosbek mit seinem glanzvollen Spiel und seinem Charme die Aufmerksamkeit tausender Fans im gegnerischen Land, insbesondere der Frauen, auf sich.

Autor des historischen Tores im Azteca-Stadion

Das erste WM-Tor in der Geschichte des usbekischen Fußballs wurde Fayzullayev gutgeschrieben. In der 60. Minute der Partie im legendären Azteca-Stadion in Mexiko ergab sich folgende historische Situation:

Der kolumbianische Torhüter Camilo Vargas konnte einen starken und komplizierten Schuss von Kapitän Eldor Shomurodov abwehren. Doch Abbosbek Fayzullayev war als Erster am abprallenden Ball. Trotz seiner geringen Körpergröße beförderte er den Ball mit großer Geschwindigkeit und Agilität per Kopf in das gegnerische Netz und feierte so unser erstes Tor bei einer WM.

Der neue „Crush“ kolumbianischer Mädchen und Vergleich mit Richard Rios

Unmittelbar nach Spielende landete der Name des usbekischen Fußballers in den kolumbianischen Segmenten von X (Twitter) und Instagram in den Top-Trends. Kolumbianische Fans bezeichnen ihn als den „hübschesten Fußballer dieser WM“.

Lokale Fans begannen sogar, Fayzullayev mit dem Hauptstar und attraktivsten Spieler ihrer eigenen Nationalmannschaft, dem Benfica-Mittelfeldspieler Richard Rios zu vergleichen. Der einzigartige Stil und das Aussehen der beiden Fußballer auf dem Platz sorgen in den Netzwerken für hitzige Diskussionen.

Kurzprofil von Abbosbek Fayzullayev

Merkmal Details Alter 22 Jahre Status bei der WM 2026 Autor des ersten WM-Tors in der Geschichte Usbekistans Aktueller Verein «Istanbul Bashakshehir» (Türkei) Frühere Vereine «Paxtakor» (Taschkent), CSKA (Moskau)

Von CSKA bis in die Türkei: Liebe der internationalen Fans

Egal wo Abbosbek Fayzullayev spielt, er hat die Gabe, in kurzer Zeit zum Liebling der Tribünen zu werden. Als er im Sommer 2023 von Paxtakor zum Moskauer Verein CSKA wechselte, eroberte er auch die Herzen der russischen Fans.

Obwohl er im letzten Jahr (Sommer 2025) zum türkischen Süper-Lig-Verein «Istanbul Bashakshehir» transferiert wurde, unterstützen viele Fußballfans in Russland die usbekische Nationalmannschaft bei der WM aufrichtig, gerade wegen Abbosbeks Teilnahme an der WM 2026.

Vor uns liegt ein extrem intensives Spiel gegen Portugal. Wir wünschen Abbosbek Fayzullayev, der das Internet zum Beben brachte, und den Schülern von Fabio Cannavaro große Erfolge im kommenden Spiel!