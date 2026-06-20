Abbosbek Fayzullayevs emotionaler Post nach seinem historischen Tor

Abbosbek Fayzullayev, der durch seinen Treffer gegen Kolumbien in seinem Debütspiel bei der WM 2026 ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Fußballs aufschlug, teilte seine aufregendsten Eindrücke mit seinen Fans in den sozialen Medien.

Der Spieler von Istanbul Başakşehir und der Nationalmannschaft veröffentlichte auf seiner offiziellen Instagram-Seite eine Fotoserie aus dem historischen Spiel im legendären Azteca-Stadion in Mexiko. Der Post erntete in kurzer Zeit die Liebe und Aufmerksamkeit tausender Fans.

Die Bedeutung hinter den Bildern: Respekt für den Vater und große Träume

Die von Abbosbek geposteten Bilder waren nicht nur Spielszenen, sondern verkörperten tiefe Emotionen:

Historische Momente: Der Hauptteil des Posts bestand aus den intensivsten und aufregendsten Minuten des Spiels gegen Kolumbien.

Ein kostbares Bild: Unter den Bildern befand sich auch ein altes, wertvolles Foto von Abbosbeks Vater mit einem Fußballstadion im Hintergrund. Dies ist ein Hinweis darauf, wie wichtig die Unterstützung seiner Familie für seinen heutigen Erfolg war.

Abschließende Philosophie: Das letzte Bild der Serie zeigte ein bekanntes Zitat auf Englisch: "Große Träume erfordern große Opfer".

Der talentierte Fußballer schrieb keinen langen Kommentar zu diesem bewegenden und bedeutungsvollen Post. Er beendete seine Gedanken mit nur einem Wort: "Sprachlos".

Fayzullayevs Doppelrekord bei der WM 2026

Unabhängig vom Ergebnis des Spiels gegen Kolumbien (1:3) am 18. Juni hat der 22-jährige Abbosbek Fayzullayev seinen Namen in zwei Kategorien dauerhaft in die Chroniken des Weltfußballs eingetragen:

Rekordart Erzielter Wert Historisches erstes Tor Autor des ersten Tores Usbekistans in der Endrunde einer Weltmeisterschaft (60. Minute). Anthropometrischer Rekord Der kleinste Spieler, der bei Weltmeisterschaften im neuen Jahrhundert (21. Jh.) per Kopf traf.

Anerkennung von Fans und Experten: Abbosbeks Mut auf dem Platz und seine Bescheidenheit abseits des Feldes machen ihn nicht nur in Usbekistan, sondern weltweit zu einem beliebten Spieler. Sein Post bewies erneut, wie viel harte Arbeit und Hingabe hinter wahren Siegen und Träumen stehen.

Als Nächstes erwartet unsere Mannschaft das Spiel gegen Portugal. Wir wünschen der Nationalmannschaft und Abbosbek Fayzullayev viel Kraft und Erfolg für weitere historische Tore und Siege!