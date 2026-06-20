Brasilien führt Gruppe C an — Haiti erleidet deutliche Niederlage

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Brasilien führt Gruppe C an — Haiti erleidet deutliche Niederlage

Die zweite Runde der Gruppe C bei der Weltmeisterschaft ist im Gange. Die brasilianische Nationalmannschaft, einer der Favoriten des Turniers, trat gegen Haiti an, zeigte ihre deutliche Klassenüberlegenheit und 3:0 sicherte sich einen souveränen Sieg.

Dieser Erfolg bringt die fünffachen Weltmeister an die Spitze der Gruppe.

Kampf in der ersten Halbzeit: Show von Cunha und Vinícius

Die Entscheidung des Spiels fiel praktisch bereits in der ersten Halbzeit. Die Südamerikaner setzten von den ersten Minuten an massiven Druck auf das gegnerische Tor aus:

  • 23. Minute (1:0): Nach einem schnellen Angriff Matheus Cunha durchbrach die gegnerische Abwehr und eröffnete den Spielstand.

  • 36. Minute (2:0): Cunha bewies seine Topform, traf ein zweites Mal und feierte seinen Doppelpack.

  • 45+3. Minute (3:0): In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ Real-Madrid-Star Vinícius Júnior den haitianischen Torhüter alt aussehen und baute die Führung deutlich aus.

In der zweiten Halbzeit wechselte die brasilianische Nationalmannschaft zur Taktik der Kraftersparnis und behielt die vollständige Kontrolle über das Spiel.

Turnierstand: Gruppe C nach dem 2. Spieltag

Nach zwei Spielen stellt sich das Kräfteverhältnis in der Gruppe wie folgt dar:

  • Brasilien — 4 Punkte (Gruppenprimus, kurz vor dem Einzug in die Play-offs).

  • Haiti — 0 Punkte (Nach zwei Niederlagen fast chancenlos).

Startaufstellungen

Liste der Spieler, die von Beginn an auf dem Platz standen:

Brasilien – Alisson, Gabriel, Danilo, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius, Cunha.
Haiti – Placide, Arquius, Ad, Delcroix, Expérance, Duverne, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Pierre, Casimir.

Expertenkommentar:

Die brasilianische Nationalmannschaft hat aus dem Punktverlust im ersten Spiel gelernt und ihre volle Stärke gegen Haiti gezeigt. Besonders das Zusammenspiel von Matheus Cunha und Vinícius in der Offensive wurde zum Albtraum für die gegnerische Defensive. Die Südamerikaner haben den Einzug in die Play-offs vor dem letzten Spieltag fast sicher gemacht.

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BrasilHaitiVinícius JúniorReal MadridMatheus Cunha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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