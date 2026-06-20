Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov konnte seine Debütsaison in der türkischen Süper Lig zu einem wahren Triumphzug machen. Nach seiner phänomenalen Leistung und Torgefährlichkeit für Istanbul Başakşehir ist unser 30-jähriger Stürmer in den Fokus eines der mächtigsten Giganten der Türkei gerückt — Fenerbahçe.

Renommiert Sporx.com berichtet, dass die „Gelben Kanarienvögel“ offizielle und praktische Schritte eingeleitet haben, um unseren Landsmann unter Vertrag zu nehmen.

Eldor Shomurodov: Eine magische Saison bei Başakşehir

Nach fünf Jahren in der italienischen Serie A wechselte Shomurodov in die Türkei und wurde in kürzester Zeit zur gefährlichsten Waffe der heimischen Liga:

Anzahl der Tore: In der Süper Lig erzielte er 22 Tore und wurde damit zum absoluten Torschützenkönig der Saison.

Mannschaftsergebnis: Eldors Tore führten das von Nuri Şahin trainierte Istanbul Başakşehir auf den 5. Tabellenplatz und sicherten dem Team die Teilnahme an der UEFA Conference League.

Fenerbahçes Plan: Warum ausgerechnet Shomurodov?

Die Sportabteilung des Istanbuler Giganten hat der Vereinsführung einen umfassenden und positiven Bericht über den usbekischen Stürmer vorgelegt. Der Verein betrachtet Eldor nicht nur als einfachen Transfer, sondern als „Spezialprojekt“ .

Wichtige Punkte aus dem Transferbericht: Die Führung von Fenerbahçe ist entschlossen, den Transfer von Shomurodov abzuschließen, unabhängig von anderen Veränderungen im Angriff (Abgang oder Verbleib anderer Stürmer). Die Vielseitigkeit des Spielers – seine Fähigkeit, nicht nur als zentraler Stürmer, sondern auch auf den Flügeln und im offensiven Mittelfeld effektiv zu spielen – wird als Hauptgrund für diesen Transfer genannt.

Praktische Schritte unter der Leitung von Oğuz Çetin

Der Transferprozess wird persönlich vom Sportdirektor von Fenerbahçe, Oğuz Çetin überwacht. Sein Scouting-Team finalisiert derzeit das erste offizielle Angebotspaket, das an Başakşehir gesendet werden soll. Offizielle Verhandlungen zwischen den beiden Istanbuler Klubs werden in Kürze erwartet.

Die großen Ambitionen des Giganten: 12 Jahre Durststrecke und die UCL

Das ernsthafte Interesse von Fenerbahçe an Shomurodov kommt nicht von ungefähr. Der Verein hat sich für die neue Saison maximale Ziele gesetzt:

Beendigung der Meisterschaftsdürre: In der vergangenen Saison verlor das Team den Titel in der langjährigen Rivalität an Galatasaray. Der Verein wartet seit nunmehr 12 Jahren auf die Goldmedaillen der Süper Lig. UEFA Champions League (UCL): In der neuen Saison nimmt das Team am prestigeträchtigsten Turnier Europas teil. Um dem engen Terminkalender und dem hohen Druck der UCL standzuhalten, ist die Präsenz erfahrener und kampfstarker Spieler wie Eldor im Kader unerlässlich.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird ein neues und sehr prestigeträchtiges Kapitel in der Karriere von Eldor Shomurodov aufgeschlagen. Wir wünschen unserem Landsmann viel Erfolg im kommenden Transferfenster und auf dem Weg in die UCL! Verfolgen Sie die heißesten Nachrichten aus der Fußballwelt mit uns.