Akinfeev gratuliert Fayzullayev zum historischen WM-2026-Tor

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Akinfeev gratuliert Fayzullayev zum historischen WM-2026-Tor

Das Können von Abbosbek Fayzullayev, der im Debütspiel gegen Kolumbien das erste Tor Usbekistans in der Geschichte der Weltmeisterschaften erzielte, blieb seinen ehemaligen Teamkollegen nicht verborgen. Der legendäre Torhüter und Kapitän des CSKA Moskau, Igor Akinfeev, gratulierte dem usbekischen Fußballer zu diesem großartigen Erfolg.

Im Gespräch mit Journalisten während der Massenveranstaltung „Aufladen mit den Nummer Eins“ im CSKA-Stadion ging Akinfeev besonders auf Abbosbeks Tor ein.

Die Glückwünsche von Igor Akinfeev:

«Natürlich habe ich sein Tor gesehen. Ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass es eines der besten und schwierigsten Tore seiner Karriere ist. Ich habe gelesen, dass er einer der kleinsten Spieler des Turniers ist, und trotzdem hat er per Kopf getroffen! Ich gratuliere ihm von ganzem Herzen».

Kurz über Fayzullayev und diesen historischen Moment

  • Erster Schritt bei der WM: Die usbekische Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals in ihrer Geschichte für die Weltmeisterschaft und debütierte in Mexiko-Stadt. Obwohl das erste Spiel in Gruppe K mit 1:3 gegen Kolumbien endete, ging Abbosbeks Tor in die Geschichte ein.

  • Größenfaktor und Können: Obwohl der 22-jährige Fußballer einer der kleinsten Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft ist, gelang es ihm, umringt von den riesigen Verteidigern des Gegners, per Kopf, ein wunderbares Tor zu erzielen.

  • Erinnerungen an die „Armee-Männer“: Abbosbek bestritt 72 Spiele für den CSKA, erzielte 8 Tore und hinterließ deutliche Spuren in der russischen Hauptstadt. Im Juli 2025 wechselte er zum türkischen Club Istanbul Bashakshehir.

Nächste Spieltermine unserer Nationalmannschaft

Bei der von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichteten WM 2026 erwarten unsere Vertreter zwei weitere entscheidende Spiele auf dem Weg aus der Gruppenphase:

Gegner

Datum

Turnierphase

Portugal

23. Juni

Gruppenphase, 2. Spieltag

DR Kongo

27. Juni

Gruppenphase, 3. Spieltag

Wir wünschen unserer Nationalmannschaft und Abbosbek Fayzullayev große Erfolge in den kommenden spannenden Partien!

Abbosbek FayzullayevIgor AkinfeevCSKA MoskauUsbekistanKolumbien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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