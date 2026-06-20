Real-Madrid-Legende Toni Kroos hat Jude Bellingham unterstützt, der in letzter Zeit massiver Kritik von Medien und Fans ausgesetzt war. Der ehemalige deutsche Mittelfeldspieler bezeichnete den englischen Star als einen der komplettesten Spieler des modernen Fußballs. Dies berichtete ixbt.com. Goal.com berichtet darüber.

Nach seinem fantastischen Debüt in der letzten Saison erlebt Bellingham in der aktuellen Spielzeit einen leichten Formabfall. Schulter- und Muskelverletzungen hindern ihn an einer konstanten Leistung. Teile der spanischen Presse und der Fans begannen bereits, seinen Platz in der Startelf infrage zu stellen.

Kroos' hohe Anerkennung

In einem kürzlich geführten Podcast mit Rio Ferdinand stellte Toni Kroos klar, dass er den negativen Meinungen über Bellingham nicht zustimmt. Er betonte, dass das erste Jahr des jungen Mittelfeldspielers in Madrid sogar besser als erwartet verlaufen sei und alle in Erstaunen versetzt habe.

"Er ist einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Welt. Ich sehe in ihm sehr seltene und einzigartige Qualitäten. Seine Fähigkeit und seine Bewegungen auf dem Platz sind wirklich besonders", betonte der zurückgetretene deutsche Star.

Nach Ansicht von Kroos sind die körperlichen Probleme vorübergehender Natur und sollten das allgemeine Niveau des Spielers nicht überschatten. Er fügte hinzu, dass er keinen Zweifel an Bellinghams Professionalität habe und er immer noch zu den Elite-Spielern der Welt gehöre.

Fake News und Diffamierungsversuche

Auch der ehemalige Manchester-United-Kapitän Rio Ferdinand, der an der Diskussion teilnahm, äußerte sich zum Hype um Bellingham. Seiner Meinung nach verbreiten bestimmte Kreise absichtlich Falschinformationen, um den Ruf des Spielers zu schädigen.

"Sie versuchen, ein Bild von Bellingham zu zeichnen, das nicht der Realität entspricht. Es werden sogar Geschichten über sein Privatleben und seinen Charakter erfunden", sagte Ferdinand. Laut dem Experten sei dieser Druck eine negative Folge des extrem schnellen Aufstiegs des jungen Stars.

Für Jude Bellingham, der derzeit versucht, seine Position im Kader von Real Madrid zu festigen, ist die Unterstützung solcher angesehenen Persönlichkeiten psychisch sehr wichtig. Die Führung von Real Madrid schenkt dem Spieler ebenfalls weiterhin Vertrauen und erwartet seine baldige Rückkehr zur Bestform.