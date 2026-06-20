World Boxing Cup: Die Finalgegner unserer Boxer

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World Boxing Cup: Die Finalgegner unserer Boxer

Morgen beginnen in Guiyang, China, die spannendsten Kämpfe des World Boxing Cup — die Finals. Trotz eines dezimierten Kaders werden 7 Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft um die Goldmedaillen in den Ring steigen.

Ein Blick auf die Paarungen zeigt, dass uns sowohl in der Frauen- als auch in der Männerkategorie heftige Zusammenstöße erwarten. Insbesondere das traditionelle Derby zwischen dem lokalen und dem kasachischen Boxer im Gewichtsklasse -50 kg (das Duell zwischen Jalilov und Weltmeister Tashkenbay) sowie der Kampf des Olympia- und Weltmeisters Abdumalik Xalokov werden zweifellos die Highlights des Turniers sein.

Vollständiger und übersichtlicher Zeitplan der morgigen historischen Kämpfe:

Gewichtsklasse

Usbekischer Boxer

Gegner und Land

Kategorie

-48 kg

Farzona Fozilova

Jyoti (Indien)

Frauen

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Tashkenbay (Kasachstan)

Männer

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Indien)

Frauen

-60 kg

Abdumalik Xalokov

Luiz Gabriyel (Brasilien)

Männer

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brasilien)

Männer

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev

Isaak Okoh (England)

Männer

+80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (China)

Frauen

Wettkampfablauf und Zeit:

  • Beginn der Kämpfe: Morgen früh ab 09:00 Uhr.

  • Format: Um den Fans den Zugang zu erleichtern, werden alle Kämpfe in zwei separate Programme (Sessions) aufgeteilt.

Wir wünschen all unseren Athletinnen und Athleten, die in den Ring steigen, viel Erfolg, um der Welt erneut die wahre Stärke der usbekischen Boxschule zu beweisen. Auf die Goldmedaillen, vorwärts Usbekistan!

UsbekistanChinaKasachstanGuiyangIndien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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