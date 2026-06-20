Lamine Yamal verrät seine Wahl zwischen Messi und Neymar

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Lamine Yamal verrät seine Wahl zwischen Messi und Neymar

Lamine Yamal, das junge Talent von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, äußerte sich zu einem der meistdiskutierten Themen des modernen Fußballs — dem besten Fußballer der Geschichte. Das junge Talent ging auf die Unterschiede zwischen Lionel Messi und Neymar ein und verriet, wer für ihn das größere Vorbild ist. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit RTVE betonte Yamal, dass er die argentinische Legende Lionel Messi als die größte Persönlichkeit der Fußballgeschichte betrachtet. Seiner Meinung nach beweist jedes Spiel von Messi seine Unvergleichlichkeit, und daran gebe es keinen Zweifel. "Wenn jemand Zweifel hat, sucht er einfach nur nach Ausreden", fügte der junge Stürmer hinzu.

Das Konzept von Idol und Ideal

Interessanterweise ist Yamals persönliches Idol ein anderer Spieler, obwohl Messi als der Beste der Geschichte anerkannt wird. Lamine gab zu, dass der Brasilianer Neymar eine große Rolle bei der Formung seines Spielstils gespielt hat. Neymars Einfluss ist deutlich in seinem kühnen Dribbling und seiner Technik beim Überwinden von Verteidigern spürbar.

"Mein Idol ist Neymar, weil es mir Freude bereitet, sein Spiel zu sehen. Aber Messi ist der Beste, darüber gibt es keine Diskussion", erklärte Yamal. Laut Goal.com versucht der junge Fußballer, die Kreativität des brasilianischen Stars in seinem Spiel zu reproduzieren, setzt Messi jedoch in Bezug auf den Erfolg an die erste Stelle.

Yamal, der derzeit im Kader der spanischen Nationalmannschaft steht, sprach auch über seinen körperlichen Zustand. Der Spieler, der kürzlich von einer Verletzung zurückkehrte, gab an, dass er im nächsten Spiel gegen Saudi-Arabien vorsichtig agieren werde. Seiner Meinung nach wäre es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh und eine riskante Entscheidung, die vollen 90 Minuten zu spielen.

"Der Anpassungsprozess läuft noch. Ich bin bereit zu spielen, so viel Zeit, wie der Trainer mir gibt, aber ich denke, es ist noch zu früh, das gesamte Spiel auf dem Platz zu verbringen", sagt Yamal. Zudem gab er zu, dass er Angst hatte, aufgrund der Verletzung aus dem Nationalkader zu fallen, und während des Genesungsprozesses nur an das Turnier dachte.

Lamine Yamals aufrichtiges Geständnis löste in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen aus. Viele Experten stellen fest, dass in seinem Spielstil tatsächlich das Erbe der ehemaligen Barcelona-Stars verschmilzt. Yamal gewinnt die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch sein Können, sondern auch durch seinen Respekt gegenüber den großen Fußballern vor ihm.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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