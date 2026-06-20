Elfenbeinküste-Trainer fürchtet Deutschland nicht: „Unser Ziel ist das Achtel-Finale!"

Der Cheftrainer der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste Emerse Faé äußerte seine Gedanken vor dem erwarteten hitzigen Duell gegen Deutschland in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft-Gruppenphase. Nach dem Erfolg in der ersten Runde sind die Afrikaner voller Selbstvertrauen.

Die Erklärung von Emerse Faé auf der offiziellen FIFA-Website:

«Der Sieg im ersten Gruppenspiel war sehr vorteilhaft für uns. Er hat uns Ruhe gegeben. Jetzt sind wir hier, um Deutschland zu schlagen und das Achtel-Finale zu erreichen. Unser Ziel ist es, mit sechs Punkten und dem Vertrauen zurück in das Trainingslager zu kehren, die Gruppenphase als Erster abzuschließen. Dass unser Gegner Deutschland ist, ändert nichts».

3 wichtige Signale aus dem Lager der Elfenbeinküste:

Psychologischer Vorteil und Gelassenheit: Der Sieg in der ersten Runde hat den „Elefanten“ (Spitzname der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste) einen großen Druck genommen. Dies ermöglicht es ihnen, im Spiel gegen Deutschland ruhig und besonnen zu agieren.

Neues Format und maximales Ziel: Emerse Faé spricht direkt über das Achtel-Finale Zur Erinnerung: Da an der WM 2026 erstmals 48 Teams teilnehmen, rücken die Teams, die die Gruppenphase erfolgreich überstehen, nicht direkt ins Achtelfinale ein, sondern setzen ihren Kampf im neu eingeführten Achtel-Finale (der ersten Phase der Playoffs) fort.

Keine Angst vor Namen: Obwohl die deutsche Nationalmannschaft ein Weltfußball-Gigant und einer der Favoriten des Turniers ist, betonte der Trainer der Elfenbeinküste entschieden, dass der Status des Gegners ihre Pläne nicht beeinflussen wird. Der Trainer strebt eine Rückkehr ins Trainingslager mit einem 100-prozentigen Ergebnis (6 Punkte) an.

Dieses zentrale Spiel wird voraussichtlich über die Gruppenführung und das Ticket für die Playoffs entscheiden. In dieser hochintensiven Begegnung werden wir in den kommenden Stunden erfahren, welche taktischen Überraschungen die afrikanischen „Elefanten“ gegen die europäische „deutsche Maschine“ vorbereitet haben. Bleiben Sie dran beim Turniertagebuch!