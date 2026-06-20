Morten Hjulmand verlässt Sporting: Ruben Amorim lockt ihn zum AC Milan

Sporting-Kapitän Morten Hjulmand hat beschlossen, den Verein im Sommertransferfenster zu verlassen. Der dänische Mittelfeldspieler hat sich bereits von seinen Teamkollegen und dem Trainerstab verabschiedet. Der AC Milan gilt als Hauptkandidat für seine nächste Station. Dieser Transfer wird nicht nur als Verstärkung für den Verein, sondern auch als Beginn einer neuen Zusammenarbeit zwischen dem Spieler und seinem ehemaligen Mentor Ruben Amorim erwartet. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Informationen der Zeitung Record zufolge hat der 26-jährige Spieler das Gefühl, dass es an der Zeit ist, Lissabon zu verlassen. Hjulmand, der drei Jahre bei Sporting spielte, stand bereits im letzten Jahr kurz vor einem Abschied, doch die Vereinsführung blockierte den Transfer damals. Im Gegenzug versprach die Führung, ihn diesen Sommer ziehen zu lassen, sofern ein angemessenes Angebot eingeht.

Der Ruben-Amorim-Faktor und die Rückkehr in die Serie A

Eine entscheidende Rolle bei Hjulmands Transfer spielt AC Milan-Cheftrainer Ruben Amorim. Amorim war es, der den Spieler 2023 nach Lissabon holte und ihm die Kapitänsbinde übertrug. Der Trainer sieht den dänischen Mittelfeldspieler als zentrale Figur seines Systems und hat den Transfer bereits mit der Rossoneri-Führung besprochen. Laut Goal.com hält Amorim Hjulmand für den idealen defensiven Mittelfeldspieler für jeden Top-Club.

Die italienische Meisterschaft ist dem Spieler nicht fremd. Vor seinem Wechsel zu Sporting spielte er für Lecce und hat sich bereits an die Atmosphäre der Serie A gewöhnt. Daher erscheint Hjulmands Rückkehr nach Italien, um sich in einem Top-Team zu beweisen, als ein logischer Schritt in seiner Karriere.

Konkurrenz und Transferpreis

Obwohl Milan der Hauptfavorit ist, wird der Transferkampf nicht einfach werden. Atletico Madrid und mehrere führende Clubs der englischen Premier League haben Interesse an Hjulmand gezeigt. Obwohl die Sporting-Führung versprochen hat, den Spieler zu einem "angemessenen Preis" ziehen zu lassen, könnte der Wettbewerb den Preis in die Höhe treiben. Eine ähnliche Situation gab es bereits beim Transfer von Viktor Gyökeres.

Aktuellen Kalkulationen zufolge könnte Milan den Transfer für etwa 35-40 Millionen Euro abschließen, sofern keine unerwartet hohen Angebote aus England oder Spanien eingehen. Obwohl es im Verein Bedenken gibt, eine solche Summe für diese Position auszugeben, wird erwartet, dass der "Amorim-Effekt" die endgültige Entscheidung beeinflusst. Der Trainer möchte seinen vertrauten General unbedingt im San Siro sehen.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde das Mittelfeld von Milan erheblich verstärkt werden. Hjulmands Führungsqualitäten und sein perfektes Verständnis der Philosophie des Trainers werden zweifellos positive Auswirkungen auf die Ergebnisse des Teams in der nächsten Saison haben. Derzeit arbeiten die Parteien an einer endgültigen Einigung.