Kampf um die Gruppenführung: Deutschland – Elfenbeinküste Aufstellungen

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Kampf um die Gruppenführung: Deutschland – Elfenbeinküste Aufstellungen

Taschkent-Zeit 01:00Das zentrale Spiel der Gruppe E steht kurz bevor. Beide Teams sammelten im ersten Spieltag 3 Punkte, und diese Begegnung in Toronto wird den Gruppenprimus bestimmen.

Zur Erinnerung: In der 1. Runde überrollten die Deutschen Curaçao mit 7:1 während die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste einen schwierigen, aber wichtigen Sieg gegen Ecuador mit 1:0 erringen konnte.

Bestätigte Startaufstellungen:

Deutschland

Elfenbeinküste

Manuel Neuer (TW)

Yahia Fofana (TW)

Jonathan Tah

Wilfried Singo

Nico Schlotterbeck

Gislin Konan

Nathaniel Brown

Emmanuel Agbadu

Joshua Kimmich

Odilon Kossounou

Felix Nmecha

Franck Kessié

Aleksandar Pavlović

Inao Ouattara

Leroy Sané

Ibrahim Sangaré

Jamal Musiala

Amad Diallo

Florian Wirtz

Oumar Diomandé

Kai Havertz

Boniface Bonny

Wichtige Analyse vor dem Spiel:

  • Offensivkraft: Nach dem erschlagenden Ergebnis im ersten Spiel (Musiala, Wirtz und Havertz trafen in dieser Partie) wird Deutschland versuchen, das Offensivtempo beizubehalten.

  • Disziplinierte Defensive: Die 'Elefanten' wollen sich so geordnet verteidigen wie gegen Ecuador und die Kombinationen des europäischen Giganten durch ein physisch starkes Mittelfeld unter Führung von Franck Kessié stören.

Das siegreiche Team könnte sich vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde (Achtelfinale) der WM 2026 sichern. Wir wünschen den Teams ein schönes und torreiches Spiel!

DeutschlandElfenbeinküsteTorontoManuel NeuerFranck Kessié
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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