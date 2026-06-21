Kampf um die Gruppenführung: Deutschland – Elfenbeinküste Aufstellungen

Taschkent-Zeit 01:00Das zentrale Spiel der Gruppe E steht kurz bevor. Beide Teams sammelten im ersten Spieltag 3 Punkte, und diese Begegnung in Toronto wird den Gruppenprimus bestimmen.

Zur Erinnerung: In der 1. Runde überrollten die Deutschen Curaçao mit 7:1 während die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste einen schwierigen, aber wichtigen Sieg gegen Ecuador mit 1:0 erringen konnte.

Bestätigte Startaufstellungen:

Deutschland Elfenbeinküste Manuel Neuer (TW) Yahia Fofana (TW) Jonathan Tah Wilfried Singo Nico Schlotterbeck Gislin Konan Nathaniel Brown Emmanuel Agbadu Joshua Kimmich Odilon Kossounou Felix Nmecha Franck Kessié Aleksandar Pavlović Inao Ouattara Leroy Sané Ibrahim Sangaré Jamal Musiala Amad Diallo Florian Wirtz Oumar Diomandé Kai Havertz Boniface Bonny

Wichtige Analyse vor dem Spiel:

Offensivkraft: Nach dem erschlagenden Ergebnis im ersten Spiel (Musiala, Wirtz und Havertz trafen in dieser Partie) wird Deutschland versuchen, das Offensivtempo beizubehalten.

Disziplinierte Defensive: Die 'Elefanten' wollen sich so geordnet verteidigen wie gegen Ecuador und die Kombinationen des europäischen Giganten durch ein physisch starkes Mittelfeld unter Führung von Franck Kessié stören.

Das siegreiche Team könnte sich vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde (Achtelfinale) der WM 2026 sichern. Wir wünschen den Teams ein schönes und torreiches Spiel!