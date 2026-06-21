Kampf um die Gruppenführung: Deutschland – Elfenbeinküste Aufstellungen
Taschkent-Zeit 01:00Das zentrale Spiel der Gruppe E steht kurz bevor. Beide Teams sammelten im ersten Spieltag 3 Punkte, und diese Begegnung in Toronto wird den Gruppenprimus bestimmen.
Zur Erinnerung: In der 1. Runde überrollten die Deutschen Curaçao mit 7:1 während die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste einen schwierigen, aber wichtigen Sieg gegen Ecuador mit 1:0 erringen konnte.
Bestätigte Startaufstellungen:
Elfenbeinküste
Manuel Neuer (TW)
Yahia Fofana (TW)
Jonathan Tah
Wilfried Singo
Nico Schlotterbeck
Gislin Konan
Nathaniel Brown
Emmanuel Agbadu
Joshua Kimmich
Odilon Kossounou
Felix Nmecha
Franck Kessié
Aleksandar Pavlović
Inao Ouattara
Leroy Sané
Ibrahim Sangaré
Jamal Musiala
Amad Diallo
Florian Wirtz
Oumar Diomandé
Kai Havertz
Boniface Bonny
Wichtige Analyse vor dem Spiel:
Offensivkraft: Nach dem erschlagenden Ergebnis im ersten Spiel (Musiala, Wirtz und Havertz trafen in dieser Partie) wird Deutschland versuchen, das Offensivtempo beizubehalten.
Disziplinierte Defensive: Die 'Elefanten' wollen sich so geordnet verteidigen wie gegen Ecuador und die Kombinationen des europäischen Giganten durch ein physisch starkes Mittelfeld unter Führung von Franck Kessié stören.
Das siegreiche Team könnte sich vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde (Achtelfinale) der WM 2026 sichern. Wir wünschen den Teams ein schönes und torreiches Spiel!
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