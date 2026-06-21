WM-2026: Türkischer Fußballagent kritisiert Nationalmannschaft scharf

Der türkische Fußballagent Shenol Tosun äußerte scharfe Kritik an der Leistung und den Ergebnissen der türkischen Nationalmannschaft nach ihrer erfolglosen Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Er betonte, dass das Potenzial der Mannschaft viel höher gewesen sei und der aktuelle Kader in der Lage gewesen wäre, zumindest um das Halbfinale zu kämpfen.

Frühes Aus statt Halbfinale

Shenol Tosun verbarg nicht sein tiefes Bedauern darüber, dass die Teilnahme der Mannschaft am Turnier vorzeitig endete:

«Diese Mannschaft hätte um den Einzug ins Halbfinale kämpfen müssen. Aber wir alle haben gesehen, was passiert ist. Leider ist dieses Turnier für die türkische Nationalmannschaft beendet».

Fehler des Trainerstabs

Nach Ansicht des Agenten ist die Hauptursache für dieses Scheitern der Trainerstab, der taktische Fehler beging und die Aufstellung nicht korrekt gestaltete. In seiner Kritik hob er folgende Punkte hervor:

Die Trainer haben sich nur auf dieselben Spieler verlassen und aus unbefriedigenden Spielen keine richtigen Schlüsse gezogen;

Beide Niederlagen in der Gruppenphase waren allein die Schuld der Trainer;

Die Mannschaft agierte bei einem so prestigeträchtigen Wettbewerb wie der Weltmeisterschaft ohne einen echten Mittelstürmer.

«Gibt es noch irgendein anderes Team, das bei der Weltmeisterschaft ohne Mittelstürmer spielt? Hier liegt die Antwort auf die Frage», fügte Tosun hinzu.

Hinweis: Die türkische Nationalmannschaft erlitt in den ersten beiden Spielen der WM-2026 Gruppenphase jeweils eine Niederlage. Infolgedessen schieden sie vorzeitig aus dem Rennen um die Play-offs aus.