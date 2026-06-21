Jürgen Klopp erklärt das Scheitern der türkischen Nationalmannschaft

·3·Sport
Jürgen Klopp erklärt das Scheitern der türkischen Nationalmannschaft

Der ehemalige Liverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp äußerte sich zum erfolglosen Abschneiden der türkischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Der renommierte deutsche Spezialist sah den Verlust des taktischen Gleichgewichts und die Unfähigkeit, den psychischen Druck zu bewältigen, als Hauptprobleme.

Statement von Jürgen Klopp

In einem Interview mit dem deutschen Sender Magenta TV bewertete Klopp das Spiel der türkischen Fußballer wie folgt:

«Der Druck war zu hoch und sie konnten ihn nicht überwinden. Die Mannschaft wollte den Sieg so sehr, dass das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung völlig vergessen wurde».

Hauptgründe für das Scheitern

Analysen zufolge trugen zwei Hauptfaktoren zum vorzeitigen Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft aus dem Turnier bei:

  • Psychischer Druck: Die Teammitglieder konnten der großen Verantwortung gegenüber den Fans und den Medien nicht standhalten.

  • Verlust der taktischen Disziplin: Das übermäßige Streben nach dem Sieg und zu viele Offensivaktionen führten zu einem Verbindungsabbruch zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld.

Schreckliche Statistik: 62 Schüsse und 0 Tore

Obwohl die türkische Nationalmannschaft in den ersten zwei Runden der Gruppenphase im Angriff viel bewirkte, verzeichnete sie eine der schlechtesten Effizienzwerte der WM:

  • Zwei Niederlagen in Folge wurden eingesteckt;

  • Insgesamt wurden 62 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben;

  • Keiner dieser Schüsse wurde zu einem Tor, und die Mannschaft schied vorzeitig aus dem Rennen um die Play-offs aus.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dalot: „Jeder weiß, wie Cristiano auf Kritik reagiert“Dalot: „Jeder weiß, wie Cristiano auf Kritik reagiert“Heute, 10:42Torhüter von Curaçao bricht Weltmeisterschafts-RekordTorhüter von Curaçao bricht Weltmeisterschafts-RekordHeute, 10:35Curaçao erzielt historisches Ergebnis: Erster Punkt bei der WMCuraçao erzielt historisches Ergebnis: Erster Punkt bei der WMHeute, 10:29UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle KampfresultateUFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle KampfresultateHeute, 10:23Mehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestelltMehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestelltHeute, 03:18Raphinha fällt für Brasiliens Spiel gegen Schottland ausRaphinha fällt für Brasiliens Spiel gegen Schottland ausHeute, 03:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?