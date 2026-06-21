Neymar kehrt zurück: Brasiliens Star wird im Spiel gegen Schottland erwartet

Die brasilianische Nationalmannschaft hat vor einem entscheidenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 großartige Neuigkeiten erhalten. Der Teamführer und Hauptstar Neymar hat sich von seiner Verletzung erholt und ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der erfahrene Stürmer, der die ersten zwei Spiele des Turniers wegen Wadenproblemen verpasste, wird voraussichtlich im Spiel gegen Schottland zum Einsatz kommen. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Am Samstag begann Neymar im Trainingszentrum in New Jersey mit Ballübungen. Dies weckte große Hoffnungen bei den brasilianischen Fans, da die "Selesao" ohne ihren Nummer 10 erhebliche Schwierigkeiten in der Offensive hatte. Laut Goal.com hat der Spieler die letzte Phase seines Rehabilitationsprozesses erfolgreich abgeschlossen.

Ancelottis Entscheidung und der Genesungsprozess

Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti gab nach dem Sieg über Haiti ein offizielles Statement zu Neymars Zustand ab. Obwohl der italienische Spezialist seinen Star vorsichtig behandelte, bestätigte er, dass die Zeit für seine Rückkehr gekommen ist. Planmäßig wird sich der 34-jährige Stürmer ab Montag dem vollständigen taktischen Training des Teams anschließen.

"Neymar wird morgen individuell und ab Montag mit der gesamten Mannschaft trainieren. Er wird für das Spiel gegen Schottland bereit sein", sagte Ancelotti. Diese Nachricht ist für Brasilien nicht nur taktisch, sondern auch psychologisch sehr wichtig. Obwohl die Mannschaft talentierte Spieler wie Vinicius Junior und Matheus Cunha hat, sind Neymars Kreativität und Erfahrung auf dem Platz von entscheidender Bedeutung.

Zur Erinnerung: Bei Neymar wurde eine Zerrung der Wadenmuskulatur zweiten Grades diagnostiziert. Erste Prognosen gingen von einer Genesungszeit von bis zu drei Wochen aus, doch der Körper des Spielers erholte sich schneller als erwartet. Im Training wird er von Verteidiger Alex Sandro begleitet.

Gruppensituation und der Schritt zum sechsten Titel

Brasilien führt derzeit die Gruppe C mit vier Punkten an. Nach einem Unentschieden gegen Marokko und einem souveränen Sieg gegen Haiti haben die fünffachen Weltmeister ihren Platz im Play-off fast sicher. Ein Unentschieden gegen Schottland würde sie ebenfalls in die nächste Runde führen, aber mit Neymar strebt das Team den ersten Platz der Gruppe an.

Neymars Rückkehr könnte einer der Schlüsselfaktoren für Brasilien auf dem Weg zum sechsten Weltmeistertitel sein. Diese Weltmeisterschaft in Nordamerika wird als eine der letzten Gelegenheiten für den legendären Stürmer gesehen. Wenn keine unerwarteten Komplikationen auftreten, können die Fans am Mittwoch im Spiel in Miami erneut Neymars Magie erleben.