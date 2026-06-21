In der Familie der Weltfußballlegende Cristiano Ronaldo herrscht große Freude. Der älteste Sohn des Fußballers, Cristiano Ronaldo Jr, feierte seinen 16. Geburtstag im Kreise seiner Liebsten auf ganz besondere Weise. Obwohl sein Vater derzeit an wichtigen Spielen mit der portugiesischen Nationalmannschaft teilnimmt, organisierten die Familienmitglieder einen unvergesslichen Tag für den jungen Fußballer. Laut Goal.com berichtet .

Die Feier wurde von Georgina Rodriguez auf höchstem Niveau organisiert. Der Gartenabend wurde durch ein Festmahl am Pool und verschiedene interessante Spiele bereichert. Wie Goal.com berichtet, wurden für die Gäste Sumo-Ringen-Wettbewerbe und Spielstationen im Karnevalsstil eingerichtet. Die Entspannung am Pool bei warmem Wetter kam allen Anwesenden sehr gelegen.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Veranstaltung war die Festtafel. Georgina präsentierte den Gästen mehrere Arten von Paella, einer der exquisitesten Gerichte der mediterranen Küche. Zudem wurde anstelle einer traditionellen Geburtstagstorte ein riesiger Turm aus Donuts vorbereitet. Diese ungewöhnliche Süßspeise war mit blauer Schrift und einer silbernen "16" verziert.

Glückwünsche und Emotionen der Familienmitglieder

Georgina Rodriguez veröffentlichte auf ihren Social-Media-Seiten einen rührenden Post zum Geburtstag ihres Sohnes. "Auch wenn du fast 2 Meter groß bist, wirst du für mich immer ein kleiner Junge bleiben. Ich wünsche dir Liebe, Gesundheit und Erfolg. Deine Eltern und Geschwister lieben dich sehr", schrieb sie.

Auch Cristiano Ronaldo vergaß nicht, seinem Sohn zu gratulieren. Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner teilte über Instagram Stories ein neues Foto mit seinem Sohn und kommentierte kurz, aber gehaltvoll: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn! Papa liebt dich." Zu diesem Zeitpunkt bereitete sich der Fußballer im Lager der portugiesischen Nationalmannschaft auf das nächste Spiel vor.

Der Besuch einer Mariachi-Band verlieh der Feier eine besondere Atmosphäre. Die Musiker spielten spezielle Lieder für Cristiano Jr. Obwohl der junge Fußballer über die Aufmerksamkeit etwas verlegen war, ließ er sich mit der Gruppe für ein Erinnerungsfoto fotografieren. Die Gäste waren den ganzen Abend über in bester Stimmung.

Trotz der Freude richtete sich die Aufmerksamkeit der Fußballfamilie natürlich auf die Ereignisse auf dem grünen Rasen. Der Geburtstag fiel mit dem Spiel Portugals gegen die Demokratische Republik Kongo im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zusammen. Der kleine Ronaldo und seine Freunde verfolgten das Spiel aufmerksam, doch das 1:1-Unentschieden dämpfte die Feststimmung ein wenig.

Cristiano Ronaldo Jr, der derzeit in der Al-Nassr-Akademie spielt, strebt danach, ein würdiger Nachfolger seines Vaters zu werden. Sein 16. Geburtstag wird als wichtiger Schritt auf dem Weg in den Profifußball angesehen. Auch Fußballfans aus Usbekistan beteiligten sich in den sozialen Netzwerken an der Freude dieser Starfamilie und hinterließen positive Kommentare.