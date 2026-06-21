Arsenal- und England-Star Leah Williamson teilt private Fotos

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Arsenal- und England-Star Leah Williamson teilt private Fotos

Leah Williamson, Kapitänin des Arsenal FC und der englischen Nationalmannschaft der Frauen, hat freudige Momente aus ihrem Privatleben mit ihren Fans geteilt. Williamson, eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Fußball, veröffentlichte einen emotionalen Post in den sozialen Medien zum 28. Geburtstag ihrer Partnerin, dem US-Model Elle Smith. Laut Goal.com der Bericht

postete die Fußballerin eine Reihe aufrichtiger Fotos auf ihrer Instagram-Seite mit der kurzen und süßen Bildunterschrift: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe“. Die Bilder zeigen die Entspannung des Paares abseits des Platzes und lösten schnell zahlreiche herzliche Reaktionen von Fans und Teamkolleginnen aus.

Diese festliche Stimmung war eine besondere Pause für Williamson in einer schwierigen Saison. Die erfahrene Verteidigerin kämpft in letzter Zeit mit aufeinanderfolgenden Verletzungen, was ihre Einsätze für Verein und Nationalmannschaft erheblich beeinträchtigt hat. Es wird erwartet, dass die glücklichen Momente im Privatleben der Spielerin bei der mentalen Erholung helfen.

Verletzungen und Genesungsprozess

Das aktuelle Jahr war für Leah Williamson physisch sehr anstrengend. Aufgrund von Knie- und Wadenproblemen verpasste sie den Saisonstart. Nach ihrer Rückkehr auf den Platz fiel sie durch eine unerwartete Verletzung der Oberschenkelmuskulatur erneut aus. Obwohl sie für die wichtigen Qualifikationsspiele Englands gegen Spanien und die Ukraine nominiert worden war, musste sie den Kader verletzungsbedingt verlassen.

Derzeit beobachten Arsenal-Cheftrainerin Renee Slegers und der medizinische Stab der englischen Nationalmannschaft den Zustand der Spielerin genau. Die Experten kontrollieren ihre körperliche Belastung vorsichtig, um schwerwiegendere Komplikationen in der Zukunft zu vermeiden. Als Ersatz wurde die West-Ham-Verteidigerin Grace Fisk in die Nationalmannschaft berufen.

Trotzdem gibt es keinen Grund zur Sorge über Williamsons Zukunft bei Arsenal. Anfang des Jahres gab der Verein bekannt, dass er einen neuen langfristigen Vertrag mit seinem Jugendprodukt und ihrer Anführerin unterzeichnet hat. Die Verteidigerin, die seit ihrer Kindheit für die „Gunners“ spielt, gilt als das Herz und die wichtigste Stütze des Teams.

Im Rahmen der Strategie der Arsenal-Führung, ihre Schlüsselspielerinnen zu halten, wurden neben Williamson auch die Verträge erfahrener Spielerinnen wie Steph Catley und Kim Little verlängert. Ziel des Clubs ist es, einen stabilen Kader aufzubauen, der auch in der Saison 2026-27 sowohl in der nationalen Liga als auch in der Champions League um die Titel kämpfen kann.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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