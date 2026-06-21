Gavi über Kritik: „Portugal wurde nur halb so stark kritisiert wie wir“

Der spanische Nationalspieler Gavi reagierte auf die Kritik an der Mannschaft nach dem überraschenden Unentschieden (0:0) gegen Kap Verde im ersten Spiel der Weltmeisterschaft. Der Spieler verglich den Mediendruck auf Spanien mit der Situation nach Portugals Unentschieden (1:1) gegen die DR Kongo.

Gavis Statement gegenüber A Bola

Der junge Mittelfeldspieler betonte, dass er die Angriffe gegen sich und das Team verstehe, einige Kritiken jedoch ungerecht seien:

„Wir als gesamte Mannschaft haben schlecht gespielt. Ich wurde mehr kritisiert als die anderen, aber das verstehe ich. Eigentlich habe ich es auch erwartet. Viele der Kritiker verstehen nichts vom Fußball. Sie hängen an verschiedenen Details — Toren und Vorlagen. Für mich ist Fußball etwas Größeres, aber gut, jeder kann es so sehen, wie er will. Hätten wir gewonnen, gäbe es nicht so viel Gerede. Der Gegner spielte mit fünf Verteidigern, es war nicht einfach, gegen sie zu agieren. Aber zum Beispiel spielte Portugal unentschieden gegen die DR Kongo und wurde nicht einmal mit der Hälfte der Kritik konfrontiert, die uns traf."

Die wichtigsten Punkte des Interviews

Laut Gavi wurde die negative Stimmung rund um die spanische Nationalmannschaft übertrieben, was auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

Oberflächliche Analyse: Fans und Experten bewerten nur das nackte Ergebnis und die Anzahl der Tore in der Tabelle, nicht aber den eigentlichen Spielinhalt.

Der „Bus“ des Gegners: Die dichte Abwehrkette von Kap Verde mit fünf Verteidigern behinderte den Kombinationsfußball Spaniens.

Doppelte Standards: Obwohl auch Portugal Punkte gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner liegen ließ, lastet der größte Druck weiterhin auf der spanischen Nationalmannschaft.

Nächstes Spiel: Chance, den Druck zu überwinden

Die spanische Nationalmannschaft betritt heute das Feld, um das Missgeschick der ersten Runde zu vergessen und die Situation in der Gruppe zu korrigieren.

Turnier: WM 2026, Gruppe H, 2. Spieltag

Gegner: Saudi-Arabien

Datum: 21. Juni (heute)

Dieses Spiel ist für Gavi und seine Teamkollegen von großer Bedeutung, um den Kritikern eine angemessene Antwort zu geben und die Chancen auf die Playoffs zu wahren.