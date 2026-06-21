Lamine Yamal tritt in die Fußstapfen von Lionel Messi: Saudi-Arabien-Trainer lobt das Talent

Der junge Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, versetzt die Welt des Fußballs weiterhin in Staunen. Die Leistungen des 18-jährigen Flügelspielers auf dem Platz lassen ihn in den Augen vieler Experten zum Erben des legendären Lionel Messi werden. Das neueste Lob kommt vom Cheftrainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft, Georgios Donis. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview vor dem bevorstehenden Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Saudi-Arabien bezeichnete Donis das junge Talent als das größte Versprechen der aktuellen Ära. Laut Goal.com betonte der Trainer bei der Analyse von Lamine Yamals Auftritten für Barcelona, dass dieser die Lücke, die Lionel Messi hinterlassen hat, auf die würdigste Weise zu füllen beginnt.

Reife und Spielintelligenz: Yamals größter Vorteil

Laut Georgios Donis ist es nicht nur die technische Finesse oder die Schnelligkeit, die Lamine Yamal von anderen jungen Spielern unterscheidet, sondern seine Übersicht und sein Spielverständnis. Der Trainer betont, dass eine solche Fußballintelligenz normalerweise erfahrenen Veteranen vorbehalten ist.

"Ich habe in diesem Alter keinen anderen Spieler gesehen, der einen so großen Unterschied machen und mit einer solchen Qualität und Reife spielen kann. Für mich ist nicht sein technisches Können das Wichtigste, sondern die Tatsache, dass er in jeder Situation genau weiß, was zu tun ist. Genau das unterscheidet ihn von anderen", fügte der saudi-arabische Trainer hinzu.

Auf Basis seiner eigenen Erfahrung erklärte Donis, dass ein Vergleich zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi absolut gerechtfertigt sei. Er erinnerte sich an seine Zeit als Trainer des zyprischen Klubs APOEL, als er gegen Barcelona und Lionel Messi antreten musste. Laut dem Trainer ist der Einfluss, den der argentinische Star damals ausübte, heute in Yamals Spielweise wiederzuerkennen.

Die rasante Entwicklung von Lamine Yamal wird nicht nur für den FC Barcelona, sondern für die gesamte Fußballwelt als großes Geschenk betrachtet. Die gefährlichen Situationen, die er in jedem Spiel kreiert, und seine Tore haben ihn bereits zu einem der stärksten Angreifer Europas gemacht.

Die Fußballwelt zweifelt derzeit nicht daran, dass der junge Flügelspieler in Zukunft wie Lionel Messi mehrfacher Gewinner des Ballon d'Or werden könnte. Die Anerkennung durch erfahrene Experten wie Georgios Donis unterstreicht, welch hohen Stellenwert Lamine Yamal bereits in der Hierarchie des Weltfußballs einnimmt.