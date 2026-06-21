Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen zwei weitere Goldmedaillen

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Weltcup: Usbekische Boxer gewinnen zwei weitere Goldmedaillen

Der Weltcup der Organisation „World Boxing“ in Guiyang, China, ist zu Ende gegangen. Vier usbekische Boxer, die an den entscheidenden Finalkämpfen teilnahmen, bestiegen in ihren Gewichtsklassen das Podium.

Laut dem Boxverband von Usbekistan fielen die Ergebnisse der Finalkämpfe wie folgt aus:

Finalergebnisse

Gewichtsklasse

Boxer

Gegner

Ergebnis

Medaille

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Toshkenbay (Kasachstan)

2:3

Silber

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Indien)

5:0

Gold

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brasilien)

3:2

Gold

-80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (China)

2:3

Silber

Kampfdetails

  • Nigina O‘ktamova: Nigina, Weltmeisterin der Junioren, stellte auch dieses Mal ihr Können voll unter Beweis. Im Kampf gegen die Inderin Prachi behielt sie in allen drei Runden die Oberhand und sicherte sich einen souveränen Sieg.

  • Javohir Ummataliyev: Javohir zeigte großen Willen in einem kompromisslosen und intensiven Kampf gegen seinen brasilianischen Gegner. Die Entscheidung der Kampfrichter, den Sieg mit minimalem Vorsprung (3:2) dem usbekischen Boxer zuzusprechen, bestätigte seine Überlegenheit.

  • Asilbek Jalilov und Oltinoy Sotimboyeva: Asilbek und Oltinoy lieferten im Finale einen ebenbürtigen Kampf. Insbesondere bei Oltinoys Kampf betonten Experten und Fans, dass die usbekische Boxerin aktiver war, wobei die Entscheidung der Kampfrichter möglicherweise durch den Heimvorteil beeinflusst wurde.

Dieses Turnier war ein wichtiger Schritt für unsere Vertreter, ihre Fähigkeiten auf internationaler Ebene erneut zu testen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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