Ägyptens Cheftrainer kommentiert angebliche Differenzen mit Mohamed Salah

Ägyptens Cheftrainer Hossam Hassan hat die Gerüchte entkräftet, die nach der Auswechslung von Kapitän Mohamed Salah in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 aufkamen. Der Abgang des Starstürmers in der 76. Minute des Spiels gegen Belgien, das 1:1 endete, löste in der Öffentlichkeit verschiedene Missverständnisse aus. Dies berichtete Goal.com Bericht mitteilt.

Obwohl Mohamed Salah das Tor von Emam Ashour vorbereitet hatte, entschied der Trainer, ihn durch das junge Talent von FC Barcelona, Hamza Abdelkarim, zu ersetzen. Laut Goal.com weckte die Auswechslung des Teamführers bei Gleichstand den Verdacht eines Konflikts zwischen Trainer und Spieler.

Hossam Hassan stellte die Situation während einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel gegen Neuseeland klar. Er betonte, dass alle 26 Spieler der Nationalmannschaft die gleichen Rechte haben und jede Entscheidung ausschließlich im Interesse des Teams getroffen wird.

Die Ansichten des Trainers zu Disziplin und Professionalität

"Salah ist einer der wichtigsten Spieler in unserem Kader, aber alle 26 Spieler, die mit mir arbeiten, sind gleichermaßen wichtig. Jeder, der mit mir gearbeitet hat, weiß, dass ich professionell mit den Spielern umgehe und keine Lieblingsspieler habe", betonte Hassan.

Der Trainer lobte ausdrücklich die Disziplin und den Teamgeist von Mohamed Salah. Seinen Worten zufolge ist Mohamed Salah ein echtes Vorbild für andere Spieler und akzeptiert jede Entscheidung professionell, egal ob er in der Startelf steht oder ausgewechselt wird. Dies zeige, dass die Atmosphäre in der Nationalmannschaft gesund sei.

Hossam Hassan erklärte, dass externer Rumor und Gerüchte um Starspieler normal seien, dies jedoch die Einheit der Nationalmannschaft nicht beeinträchtige. Er fügte hinzu, dass Mohamed Salah ein Spieler sei, der die technischen Entscheidungen des Trainers primär unterstütze, und dass er an positive Ergebnisse in den kommenden Spielen glaube.

Zur Information: Mohamed Salah hat in der Qualifikationsphase 9 Tore erzielt und damit maßgeblich dazu beigetragen, dass seine Nationalmannschaft zum vierten Mal die Endrunde eines großen Turniers erreicht. Ägypten strebt nun den ersten historischen Sieg bei einer Weltmeisterschaft an.

Da alle ersten Spiele in Gruppe G unentschieden endeten, hat sich die Situation in der Gruppe zugespitzt. Ägypten beabsichtigt, das Spiel gegen Neuseeland zu gewinnen, um mehr Punkte zu sammeln. Der Trainer betonte, dass dies nicht nur für das ägyptische Volk, sondern für den gesamten afrikanischen Fußball von großer Bedeutung sei.