Frenkie de Jong über Lionel Messi: „Er ist einfach ein perfekter Fußballer“

Frenkie de Jong, Mittelfeldspieler der niederländischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, äußerte seine aufrichtigen Gedanken über seinen ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi. Der Fußballer betonte, dass er die argentinische Legende als den perfektesten Spieler der Welt betrachte und dass das gemeinsame Spiel mit ihm das unvergesslichste Ereignis seiner Karriere gewesen sei. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

De Jong, der derzeit mit der Nationalmannschaft an internationalen Wettbewerben teilnimmt, gab in einem Interview mit Goal.com zu, dass er mit Barcelona-Spielen aufgewachsen sei. Insbesondere die Dominanz des Teams in der Ära von Pep Guardiola und die magischen Leistungen von Lionel Messi dienten dem jungen Frenkie als wichtigste Inspirationsquelle.

"Für mich ist Lionel Messi einfach ein perfekter Fußballer. Er ist ein Spieler auf einem völlig anderen Niveau und Stil als ich, aber ich habe seine Bewegungen immer mehr als die anderer beobachtet. Ich bin mit den Spielen von Barcelona unter Guardiola aufgewachsen. Es ist für mich sehr wertvoll, später in einer Mannschaft mit den Stars gespielt zu haben, die ich als Fan mit Bewunderung verfolgt habe", sagt der Mittelfeldspieler.

Leidenschaft und Verantwortung für den Fußball

Frenkie de Jong sprach auch über den Druck und die Verantwortung im Profifußball. Seinen Worten zufolge ist Fußball für ihn nicht nur ein Beruf, sondern immer noch ein Lieblingshobby. Er sagte, dass die Freude, die er beim Betreten des Platzes empfindet, fast identisch mit den Gefühlen ist, die er als Kind beim Fußballspielen mit Freunden auf der Straße hatte.

"Obwohl es jetzt mein Job ist, ist Fußball für mich immer noch ein geliebtes Hobby. Ich genieße das Spiel so sehr, dass ich völlig in den Prozess eintauche. Natürlich gibt es hier, im Gegensatz zum Spielen mit Freunden, eine große Verantwortung und einen Kampf um Ergebnisse, aber das Gefühl, wenn man den Platz betritt, bleibt gleich", fügte er hinzu.

Der Traum vom Weltmeistertitel

Im Gespräch wurden auch die Ziele der niederländischen Nationalmannschaft besprochen. Nachdem die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi die Weltmeisterschaft 2022 gewonnen hat, träumt auch De Jong davon, mit seinem Land diesen Gipfel zu erklimmen. Seiner Meinung nach ist der aktuelle niederländische Kader in der Lage, um die höchsten Ziele zu kämpfen.

"Jeder Fußballer träumt davon, Weltmeister zu werden, und ich bin da keine Ausnahme. Ich habe mir diese Momente oft vorgestellt. Der Sieg bei großen Turnieren mit der Nationalmannschaft, insbesondere bei der WM, ist der höchste Punkt in der Karriere eines Fußballers. Unser Ziel ist klar, und ich glaube, dass unser Team diese Aufgabe bewältigen kann", schloss De Jong.

Zur Information: Frenkie de Jong wechselte 2019 von Ajax zu Barcelona und spielte zwei Saisons lang mit Lionel Messi, bis dieser zu PSG wechselte.