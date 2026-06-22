Nicolas Jackson entscheidet sich für Verbleib bei Chelsea: Xabi Alonso wird ihn testen

Der senegalesische Stürmer Nicolas Jackson hat beschlossen, Chelsea im Sommertransferfenster nicht zu verlassen und will sich unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso beweisen. Nachdem er die letzte Saison auf Leihbasis in der deutschen Bundesliga verbracht hat, kehrte der Spieler zum Londoner Club zurück und gab bekannt, dass er um einen Platz in der Startelf kämpfen will. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Jackson spielte letzte Saison auf Leihbasis für den FC Bayern München und trug zum Titelgewinn des Münchener Clubs bei. Obwohl er oft als Backup hinter Harry Kane gesehen wurde, erregten seine Leistungen auf dem Platz die Aufmerksamkeit der Experten. Laut Football Insider richtet der Spieler seine gesamte Aufmerksamkeit nun auf seine Zukunft an der Stamford Bridge.

Xabi Alonso und neue Möglichkeiten

Xabi Alonso, der zum neuen Cheftrainer des Chelsea FC ernannt wurde, plant, allen Spielern, einschließlich der Leihrückkehrer, eine Chance zu geben. Der spanische Spezialist wird den Zustand jedes Spielers in den Saisonvorbereitungslagern persönlich prüfen, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Dies wird für Nicolas Jackson eine ideale Gelegenheit sein, seine Position im Londoner Club zu festigen.

Der Vertrag mit dem FC Bayern enthielt eine Kaufoption für den Spieler in Höhe von 70 Millionen Pfund. Der deutsche Rekordmeister entschied sich jedoch dagegen, diese Klausel zu nutzen. Dies ebnete dem 25-jährigen Stürmer den Weg zurück nach England, um sein Glück erneut in der Premier League zu versuchen.

Interesse anderer Vereine

Obwohl Jackson bei Chelsea bleiben möchte, ist die Nachfrage nach ihm hoch. Sollte Xabi Alonso ihn nicht als Teil seines Projekts sehen, gibt es für den Stürmer mehrere Optionen. Insbesondere die Serie-A-Giganten Juventus und Napoli verfolgen die Transfersituation genau.

Zudem zeigt auch Newcastle United aus England Interesse an dem senegalesischen Forward. Berichten zufolge haben die Vertreter des Spielers verschiedene Optionen in ganz Europa geprüft, doch die endgültige Entscheidung wird erst nach einem Gespräch mit Xabi Alonso getroffen. Derzeit nimmt Jackson mit der senegalesischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil und konzentriert sich voll auf den internationalen Erfolg.