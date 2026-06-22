Andrey Fyodorov über den Weg zum Stopp von Portugal

Der bekannte usbekische Fußballer und Trainer Andrey Fyodorov äußerte seine Meinung zur Teilnahme unserer Nationalmannschaft an der WM 2026 und dem bevorstehenden wichtigen Spiel gegen Portugal.

In einem Gespräch mit russischen Journalisten betonte der Experte, dass jeder Spieler im Kader von Portugal eine ernsthafte Gefahr darstellen könne. Seiner Meinung nach reiche es nicht aus, nur ein oder zwei Stars separat zu kontrollieren.

«Man muss vor jedem Spieler vorsichtig sein. Das wird ein völlig anderes Spiel und ein anderer Kampf sein. Jeder ihrer Vertreter kann eine unerwartete Entscheidung treffen. Portugal wird nicht ohne Grund als die 'Brasilianer Europas' bezeichnet», sagte Fyodorov.

Tatsächlich besteht der Kader von Portugal aus hochkarätigen Fußballern, die in den führenden Clubs Europas aktiv sind. Das Team ist in der Lage, den Gegner durch kurze Pässe, individuelles Können und schnelle Angriffe unter Druck zu setzen.

Dennoch schloss Fyodorov die Möglichkeit nicht aus, dass Usbekistan in diesem Spiel einen Punkt holen kann. Dafür müssen die 'Weißen Wölfe' den disziplinierten Fußball beibehalten, den sie im Spiel gegen Kolumbien gezeigt haben, und vor allem zu Beginn der Partie kein Gegentor kassieren.

«Ich habe das Gefühl, dass es eine Chance auf einen Punkt gibt, wenn Usbekistan so geordnet agiert wie gegen Kolumbien und zu Beginn des Spiels kein Tor kassiert», sagte der Experte.

Fyodorov wies darauf hin, dass im Fußball die Namen der Teams oder ihre Stärke auf dem Papier nicht immer das Endergebnis bestimmen. Am Spieltag könnten einige Spieler nicht in der erwarteten Form sein oder sich nicht wohl fühlen.

Zudem spielen das Wetter, der Zustand des Platzes, die Anstoßzeit und die psychologische Vorbereitung der Spieler an diesem Tag eine große Rolle.

«Wir sprechen über ein sehr starkes Team. Aber am Spieltag könnte jemand nicht in Topform sein oder sich schlecht fühlen. Alles wird auf dem Platz entschieden. Faktoren wie Wetter und Platzbeschaffenheit können nicht ignoriert werden», fügte Fyodorov hinzu.

Im Gespräch wurde er auch nach den Chancen Usbekistans gefragt, aus der Gruppe auszuscheiden. Nach dem neuen Format können auch einige Drittplatzierte ein Ticket für die Playoffs erhalten. Fyodorov glaubt, dass diese Aufgabe erfüllbar ist.

Das Unentschieden Portugals gegen die Demokratische Republik Kongo in der ersten Runde hat die Situation für Usbekistan jedoch erschwert, da die Portugiesen nun einen noch größeren Siegesdrang in der zweiten Runde verspüren werden.

«Natürlich ist das Weiterkommen aus der Gruppe ein echtes Ziel. Aber das Unentschieden Portugals mit DR Kongo hat unsere Aufgabe etwas erschwert. Nun erwarten Usbekistan zwei sehr schwere Spiele», sagte er.

Nach Ansicht des Experten reicht es für die Nationalmannschaft nun nicht mehr aus, nur schönen und publikumswirksamen Fußball zu spielen. Um über die nächste Runde nachzudenken, sind konkrete Ergebnisse und Punkte erforderlich.

In dieser Situation spielt das Geschick von Cheftrainer Fabio Cannavaro eine wichtige Rolle. Die psychologische Vorbereitung der Spieler gegen einen Giganten wie Portugal, die Wahl der richtigen Taktik und notwendige Änderungen während des Spiels sind von großer Bedeutung.

«Hier rückt das Geschick des Cheftrainers in den Vordergrund. Wie er die Spieler motiviert und welchen Fußball er gegen ein so starkes Team wählt – das wird die Hauptfrage sein. Es ist schwierig, jetzt schon etwas vorherzusagen», sagte Fyodorov.

Dennoch weckte das historische Debütspiel gegen Kolumbien beim Experten Hoffnung. Obwohl Usbekistan 1:3 verlor, zeigten sie vor allem in der zweiten Halbzeit einen mutigen und aktiven Fußball.

Fyodorov betonte, dass er an die Chance der 'Weißen Wölfe' glaubt, in die nächste Runde einzuziehen, und dass er bereit sei, das Team jederzeit zu unterstützen.

«Wenn ich mir das Spiel gegen Kolumbien ansehe, sehe ich, dass wir Möglichkeiten haben. Zumindest hoffe ich das. Egal, ob sie um 5:00 Uhr morgens oder 3:00 Uhr nachts spielen, ich möchte, dass Usbekistan in die nächste Runde kommt, und bin bereit, dafür die Nacht durchzumachen», sagte Andrey Fyodorov.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Spiel gegen Portugal. Der Gegner mag der Favorit sein, aber bei einer Weltmeisterschaft wird jedes Ergebnis während der 90 Minuten auf dem Platz entschieden.