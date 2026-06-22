Kylian Mbappe bezeichnet Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als die besten Fußballer der Welt

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe, beantwortete im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 Fragen zu seinen persönlichen Erfolgen und den größten Fußballern unserer Zeit. Der Real Madrid Stürmer gab an, dass er sich noch nicht auf dem Niveau von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sieht, und erkannte diese als die strahlendsten Sterne der Fußballwelt an. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Auf der Pressekonferenz wich Mbappe den Fragen der Journalisten zu persönlichen Rekorden und dem Rennen um die Torschützenkrone des Turniers aus. Seiner Meinung nach liegt der Fokus derzeit nicht auf individuellen Ergebnissen, sondern auf einer erfolgreichen Teilnahme der französischen Nationalmannschaft. Laut Marca zog es den Stürmer vor, den legendären Stars Respekt zu zollen, anstatt sich selbst als Teil der Fußballelite darzustellen.

Persönliche Rekorde und Zukunftspläne

"Messi und Cristiano sind die besten Fußballer, das ist eine klare Tatsache. Ich versuche einfach, meinem Team zu helfen, die nächste Weltmeisterschaft zu gewinnen. Alles andere ist nur ein Diskussionsthema für Journalisten", betonte Kylian Mbappe. Zudem ging er auf die Rivalität mit Erling Haaland ein und erklärte, dass er derzeit nur an die nächsten Gegner denke.

Der französische Star brachte auch Klarheit in Spekulationen über seine langfristige Karriere. Er glaubt nicht, dass er wie seine Idole bis zum Alter von 40 Jahren auf hohem Niveau spielen wird. Meiner Meinung nach wird man ihn im Alter nicht im Team behalten, und er zieht es vor, im Heute zu leben, anstatt langfristige Pläne zu schmieden.

Als er über die Möglichkeit sprach, der beste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften zu werden, lobte Mbappe Lionel Messis Fähigkeit, konstant Tore zu erzielen. "Leo schießt immer Tore, und ich hinke hinterher. Natürlich kann man ihm durch Tore näher kommen, aber für mich ist es am wichtigsten, den Pokal nach Hause zu bringen", sagte der Fußballer.

Moderner Fußball und Taktik

Im Gespräch ging Mbappe auch auf taktische Veränderungen im modernen Fußball ein. Seiner Meinung nach setzen siegreiche Teams immer neue Trends. Er merkte an, dass anfangs alle den auf Ballbesitz basierenden Stil wie Barcelona studierten, dann die Erfahrung von Real Madrid und nun aggressives Pressing wie bei PSG.

Dennoch stellte der Stürmer fest, dass sich der Fußball auf internationaler Ebene grundlegend von der Clubebene unterscheidet. Er fügte hinzu, dass taktische Ansätze auf Nationalmannschaftsebene anders seien und man sich bei Turnieren wie der Weltmeisterschaft nicht allein auf Stile der Clubebene verlassen könne.