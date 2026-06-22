WM 2026: Uruguay gegen Kap Verde 2:2 (Tore ansehen)

Die Begegnung zwischen Uruguay und Kap Verde am 2. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Kap-Verde-Mittelfeldspieler Kevin Lenini eröffnete in der 21. Minute die Tore.

Gegen Ende der ersten Halbzeit drehten die Uruguayaner das Spiel: Maximiliano Araujo glich in der 44. Minute aus, bevor Agustin Canobbio in der 45+6. Minute seine Mannschaft in Führung brachte.

Doch Kap Verde gab nicht auf. In der zweiten Halbzeit erzielte der eingewechselte Elio Varela in der 61. Minute den Ausgleich zum Endstand von 2:2.

WM 2026. 2. Spieltag

Uruguay gegen Kap Verde 2:2

Tore: Lenini 21' (0:1), Araujo 44' (1:1), Canobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)