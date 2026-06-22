Lamine Yamal, der junge Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, zieht weiterhin die Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballöffentlichkeit auf sich. Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnik äußerte sich hochlobend über das Talent des 18-jährigen Flügelspielers und verglich ihn mit dem legendären Lionel Messi. Dem Experten zufolge könnte der junge Fußballer eine neue Ära im Sport einleiten, wenn er weiterhin an sich arbeitet. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nach Spaniens überzeugendem 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien lobte der ehemalige Manchester United-Trainer Yamals Leistung besonders. In diesem Spiel eröffnete Lamine Yamal bereits in der 10. Minute den Spielstand und ließ den gegnerischen Verteidigern über das gesamte Spiel hinweg keine Ruhe. Seine Bewegungen auf dem Platz und sein Ballgefühl versetzen viele Experten in Staunen.

Große Zukunft und Vergleich mit Messi

In einem Interview mit Mundo Deportivo sprach Ralf Rangnik über die aktuelle Stärke der spanischen Nationalmannschaft und Yamals Potenzial. "Spanien ist ein Gegner, dem niemand begegnen möchte. Während sie in den letzten Jahren eine der Nationen waren, die die Fußballgeschichte geprägt haben, besitzen sie mit Lamine Yamal den absoluten Superstar der Zukunft in ihren Reihen", so der Trainer.

Rangnik betonte, dass der Erfolg des jungen Talents von seiner mentalen Verfassung und körperlichen Vorbereitung abhänge. "Wenn er Verletzungen vermeidet und mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, ohne durch seine Erfolge überheblich zu werden, kann ich mir vorstellen, dass er das Niveau von Lionel Messi erreicht", fügte der österreichische Trainer hinzu.

Laut Goal.com ist Lamine Yamal trotz seines Alters von nur 18 Jahren bereits zu einer der gefährlichsten und wichtigsten Figuren in der spanischen Offensive geworden. Das Trainerteam achtet jedoch sehr auf die Gesundheit des Spielers. Aufgrund einer Verletzung am Ende der letzten Saison werden seine Einsatzminuten vorsichtig kontrolliert.

Vorsicht und nächste Herausforderungen

Nach einer glänzenden ersten Halbzeit im Spiel gegen Saudi-Arabien nahm Trainer Luis de la Fuente Yamal in der zweiten Halbzeit aus dem Spiel. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die körperliche Belastung des Spielers zu reduzieren und ihn für die entscheidenden Phasen des Turniers fit zu halten. Auch im vorangegangenen Spiel gegen Kap Verde hatte der Flügelspieler nicht die volle Zeit auf dem Platz gestanden.

Das nächste Ziel der spanischen Nationalmannschaft ist ein wichtiges Aufeinandertreffen gegen Uruguay. Experten vermuten, dass Yamal auch in diesem Spiel in der Startelf stehen wird, aber nicht bis zum Ende auf dem Platz bleibt. Den jungen Star körperlich frisch zu halten, könnte Spaniens Chancen im Kampf um die Meisterschaft erheblich steigern.

Lamine Yamals Wachstumsrate bei Barcelona und in der Nationalmannschaft zeigt, dass er einer der Spieler ist, die die Zukunft nicht nur des spanischen, sondern des gesamten Weltfußballs prägen werden. Ein so hohes Lob von erfahrenen Trainern wie Rangnik wird den Druck und die Verantwortung für den jungen Fußballer zweifellos erhöhen.