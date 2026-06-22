Taschkent Metro fährt am Spieltag Usbekistan gegen Portugal bis 01:00 Uhr
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Am 23. Juni wird die Metro von Taschkent bis 01:00 Uhr nachts betrieben. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Fahrgästen zusätzlichen Komfort zu bieten.
An diesem Tag trifft die usbekische Nationalmannschaft im Fußball um 22:00 Uhr auf Portugal. Aufgrund des späten Anpfiffs werden die Betriebszeiten der Metro der Hauptstadt um eine Stunde verlängert.
Die Metrozüge verkehren bis 01:00 Uhr nachts. Dies bietet den Fans, die das Fußballspiel besucht haben, eine zusätzliche Möglichkeit, in der Stadt zurückzukehren.
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