Die Weltmeisterschaft, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, beschert den Fußballfans unseres Landes unvergessliche Momente. Obwohl die Nationalmannschaft im ersten Spiel der Gruppenphase mit 1:3 gegen Kolumbien verlor, teilte Abbosbek Fayzullayev, der Schütze des einzigen Treffers, nach dem Spiel seine Gedanken.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich treffen würde“

Der Mittelfeldspieler der Nationalmannschaft betonte, dass er im Voraus spürte, dass er den Ball ins Tor befördern würde, und die richtige Position wählen konnte:

„Während unseres Angriffs hatte ich das Gefühl, dass ich ein Tor erzielen könnte. Ich denke, ich war genau am richtigen Ort. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir werden weiter Geschichte schreiben“, sagte Fayzullayev.

Ein unvergessliches historisches Ergebnis

Obwohl das Spiel zugunsten des Gegners endete, schlug diese Begegnung ein völlig neues Kapitel für den usbekischen Fußball auf. Die Bedeutung dieses Tores zeigt sich in Folgendem:

Historisches Debüt: Dieses von Abbosbek Fayzullayev erzielte Tor ging als das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Rekorde eingegangen.

Große Leidenschaft: Die entschlossenen Worte des Spielers geben den Fans große Hoffnung und werden zweifellos eine enorme psychologische Unterstützung für den weiteren Weg der Mannschaft im Turnier sein.

Vor uns liegen noch intensivere Kämpfe, was bedeutet, dass die Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes weitergeschrieben wird!