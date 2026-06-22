Khiara Keating lehnt neuen Vertrag bei Manchester City ab

Die Torhüterin der englischen Nationalmannschaft der Frauen, Khiara Keating, hat ein neues Vertragsangebot von Manchester City abgelehnt. Da der Vertrag des 21-jährigen Talents noch ein Jahr läuft, heißt es, sie sei mit ihrer Rolle und den fehlenden Spielzeiten unzufrieden. Diese Entscheidung hat das Interesse anderer Clubs der Women's Super League (WSL) geweckt. Laut Goal.com berichten die Quellen.

Informationen von BBC Sport zufolge ist Keating unsicher über ihre Zukunft, nachdem sie ihren Stammplatz bei Manchester City verloren hat. In der letzten Saison wurde sie zur Nummer zwei hinter der Japanerin Ayaka Yamashita. Diese Situation wirkt sich negativ auf ihren Status sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft aus.

Unerwarteter Abstieg und Konkurrenz

Khiara Keating entwickelte sich in der Saison 2023-24 zu einer echten Entdeckung. Damals wurde sie bereits als Teenager zur Nummer eins des Teams, hielt 9 Mal die Null und wurde die jüngste Gewinnerin des "Goldenen Handschuhs" in der Geschichte der WSL. In den folgenden Saisons gingen ihre Einsatzzeiten jedoch drastisch zurück.

Ein Blick auf die Zahlen: Während Keating in der Meisterschaft 2024-25 in 12 Spielen zum Einsatz kam, stand sie in der letzten Saison nur in 4 Partien auf dem Platz. Obwohl sie das Team bis ins Finale des FA Cups begleitete und zum 4:0-Sieg gegen Brighton beitrug, verpasste sie das entscheidende Spiel aufgrund einer Gehirnerschütterung.

Nationalmannschaft und Zukunftspläne

Der Mangel an Spielpraxis spiegelt sich auch in den Entscheidungen von Sarina Wiegman, der Cheftrainerin der englischen Nationalmannschaft, wider. Khiara Keating war Teil des Kaders, der die Europameisterschaft 2026 gewann, und feierte ihr Debüt im Etihad Stadium, dem Heimstadion von Manchester City. In den letzten Monaten fehlte sie jedoch regelmäßig im Aufgebot.

In einem Interview mit GOAL sagte die Torhüterin zur Situation: "Es war sehr schwierig. Letztendlich möchte jeder spielen, daher war es enttäuschend, weniger Minuten in der Liga zu bekommen. Aber ich habe gelernt, immer bereit zu sein. Ich glaube, dass es neue Möglichkeiten gibt".

Da die Weltmeisterschaft 2027 näher rückt, ist regelmäßige Spielpraxis für Keating essenziell. Sollte Manchester City keine Garantie für eine Rückkehr in die Startelf geben, wird erwartet, dass die Torhüterin im nächsten Sommer als Free Agent oder bereits im aktuellen Transferfenster zu einem anderen Team wechselt. Mehrere Top-Clubs der WSL beobachten die Situation genau.