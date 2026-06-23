Cannavaro und Shomurodov äußern sich vor dem Spiel Usbekistan gegen Portugal

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro und Kapitän Eldor Shomurodov nahmen an der offiziellen Pressekonferenz vor dem Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Portugal teil.

Shomurodov erklärte, dass im Team kein übermäßiger Druck herrsche. Er betonte, dass Usbekistan sich nach dem ersten Spiel an die Turnieratmosphäre gewöhnt habe und die Spieler an Selbstvertrauen gewonnen hätten.

«Wir haben keinen Druck. Deshalb denke ich, dass es für uns einfacher sein wird als für Portugal. Unsere Mannschaft ist gut organisiert. Nach dem ersten Spiel ist auch das Vertrauen gewachsen, das Debüt haben wir hinter uns. Wir gehen mit dem Ziel eines guten Ergebnisses gegen Portugal auf den Platz», sagte der Kapitän.

Fabio Cannavaro bezeichnete Portugal als eine der stärksten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft. Er wies darauf hin, dass der Gegner starke Spieler auf den Flügeln habe, das Mittelfeld auf hohem Niveau agiere und einer der besten Spieler der Fußballgeschichte im Kader stehe.

Der Trainer gab zu, dass diese Begegnung nicht einfach wird. Gleichzeitig merkte er an, dass die usbekische Mannschaft als Einheit agieren und bis zum Ende des Spiels für ein positives Ergebnis kämpfen müsse.

Shomurodov gab an, dass das Team dem Ergebnis Portugals aus der ersten Runde keine große Bedeutung beimesse. Seiner Meinung nach sollte man jetzt nicht über Tabellenkalkulationen in der Gruppe, sondern konkret über das nächste Duell nachdenken.

Cannavaro sagte, dass der Spielstil Portugals detailliert analysiert wurde. Er betonte, dass deren Hauptziel darin bestehe, das Spiel durch Ballbesitz zu kontrollieren und von den ersten Minuten an aktiv zu agieren.

«Sie werden versuchen, das Spiel schnell zu ihren Gunsten zu entscheiden. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben unseren eigenen Plan und unsere Strategie. Wir streben danach, unser eigenes Spiel auf dem Platz zu zeigen. Der Gegner ist sehr stark, aber wir haben keine Angst», sagte Cannavaro.

Shomurodov sagte, dass in der ersten Halbzeit gegen Kolumbien einige Fehler entstanden seien, weil die Anweisungen des Trainers nicht vollständig umgesetzt wurden. Er betonte, dass diese Mängel im Spiel gegen Portugal nicht wiederholt werden dürften und es wichtig sei, den Ball mehr zu kontrollieren und Chancen zu kreieren.

Cannavaro gab zudem bekannt, dass nach seinem Amtsantritt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der körperlichen Verfassung der Spieler lag. Er erwähnte, dass einige Spieler in verschiedenen Ligen gespielt hätten, während andere bestimmte Probleme hatten. Dennoch hätten die Spieler das letzte Spiel in hohem Tempo beendet und sich gut gefühlt.

Shomurodov sagte, die Stimmung im Team sei gut. Er merkte an, dass Nervosität natürlich sei, dieses Gefühl jedoch verschwinde, sobald die Spieler den Platz betreten.

Cannavaro betonte, dass es nicht richtig sei, statistische Kennzahlen nur anhand körperlicher Daten zu bewerten. Seiner Meinung nach seien die Ballkontrolle, die Passqualität und die geringe Anzahl an Ballverlusten am wichtigsten.

«Wenn man den Ball im Spiel 20 Mal verliert, muss man 20 Mal rennen, um ihn zurückzuholen. Es geht nicht darum, viel zu rennen, sondern richtig zu rennen. Es ist wichtig zu wissen, wo man den Ball nicht verlieren und wo man ihn zurückgewinnen sollte», sagte der Trainer.

Shomurodov Abbosbek Fayzullayev erwähnte, dass sie auch im Verein zusammen spielen und im Training immer Seite an Seite arbeiten. Daher verstünden sie sich auf dem Platz sehr gut. Der Kapitän betonte, dass das Hauptziel darin bestehe, als Team zu agieren und ein gutes Ergebnis zu erzielen.