Erling Haaland bricht Norwegen-Rekord bei der Weltmeisterschaft

Erling Haaland wurde bei der Weltmeisterschaft nach nur 148 Minuten Spielzeit zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der norwegischen Nationalmannschaft. Vier Tore genügten dem Stürmer für diesen Erfolg.

Auch Haalands Gesamtstatistik in der Nationalmannschaft ist beeindruckend. Er hat in 52 Spielen für Norwegen 59 Tore erzielt.

Damit stellte der Stürmer bereits in der Anfangsphase der Weltmeisterschaft einen neuen Rekord für Norwegen auf, wobei er mehr Tore als Einsätze für die Nationalmannschaft verbucht.