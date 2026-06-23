Schockierender Preis: Wie viel kosten die Autogramme der Nationalspieler?

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Schockierender Preis: Wie viel kosten die Autogramme der Nationalspieler?

Vor dem Hintergrund des historischen Weges der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ist im Internet eine außergewöhnliche Anzeige erschienen, die Fußballfans und Sammler in Erstaunen versetzt. Medienberichten zufolge wurde eine einzigartige Sammlung von Unterschriften unserer Spieler auf einer Online-Plattform für eine enorme Summe zum Verkauf angeboten.

Wessen Unterschriften sind in der Sammlung enthalten?

Laut dem Verfasser der Anzeige wurde für diese Sammlung ein Preis von 16 Tausend Dollarfestgelegt. Das ist nicht ohne Grund, da die Sammlung insgesamt 17 seltene und echte Autogramme umfasst:

  • Stars unserer Nationalmannschaft: Jaloliddin Masharipov, Otkir Yusupov, Khojiakbar Alijonov und Abbosbek Fayzullayev.

  • Vereine und andere Vertreter: Spieler des BMB FC und andere Mitglieder unserer Nationalmannschaft.

  • Die größte Besonderheit: In der Sammlung befindet sich auch das persönliche Autogramm des FIFA-Präsidenten !

Laut dem Verfasser sind alle Unterschriften absolut echt und gelten als unbezahlbare Exemplare mit hohem Sammlerwert für echte Fußballfans.

Historische WM und heutiges Alles-oder-Nichts-Spiel!

Dass eine so wertvolle Sammlung gerade jetzt zum Verkauf steht, ist kein Zufall. Die usbekische Nationalmannschaft nimmt derzeit in den USA, Kanada und Mexiko zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde der Weltmeisterschaft teil.

Unter der Leitung des legendären italienischen Spezialisten Fabio Cannavaro bestreitet unser Team verantwortungsvolle Spiele in Gruppe K:

  • Debütspiel: Im ersten Spiel am 18. Juni unterlagen unsere Vertreter Kolumbien mit 1:3. In diesem Spiel erzielte Abbosbek Fayzullayev das erste und bisher einzige Tor Usbekistans in der WM-Geschichte.

  • Der große Clash heute: Die spannenden Momente rücken näher! Unsere Nationalmannschaft tritt heute in Houston, USA gegen das mächtige Portugal an. Danach folgt das letzte Gruppenspiel gegen die Nationalmannschaft der DR Kongo.

Das Trio, auf das die Nation hofft

Derzeit werden die folgenden Spieler als die führenden Figuren unserer Nationalmannschaft genannt, die im Rampenlicht der Welt stehen und die Basis von Fabio Cannavaros Taktik bilden:

  1. Eldor Shomurodov — Kapitän der Mannschaft und erfahrener Torjäger.

  2. Abbosbek Fayzullayev — Autor des historischen Tores und offensive Kraft.

  3. Abduqodir Husanov — der wertvollste und zuverlässigste Verteidiger in unserem Kader.

Wir wünschen unseren Jungs im heutigen hitzigen Kampf nur den Sieg. Vorwärts, Usbekistan!

Jaloliddin MasharipovAbbosbek FayzullayevFabio CannavaroFIFAUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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