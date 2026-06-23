Längstes Spiel: Frankreich besiegt Irak und zieht ins Play-off ein (Video)

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko liefert weiterhin unerwartete Rekorde und Dramen. Die Begegnung zwischen Frankreich und dem Irak in der Gruppe I wird den Fans nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen eines außergewöhnlichen Ereignisses in Erinnerung bleiben, das in die Fußballgeschichte einging.

Im Spiel im imposanten Lincoln Financial Field in Philadelphia ließ der europäische Gigant seinen Gegnern keine Chance 3:0 und sicherte sich einen souveränen Sieg.

Sternestunde: Doppelpack von Mbappe und ein historisches Tor von Dembele

Das Spiel verlief unter vollständiger taktischer Dominanz der Franzosen, und die Teamführer setzten ihre Akzente:

Kylian Mbappe: Er übernahm die wahre Führung auf dem Platz, erzielte zwei Treffer und sicherte sich einen Doppelpack.

Ousmane Dembele: Der aktuelle Ballon d'Or-Gewinner erreichte in diesem Spiel einen wichtigen Meilenstein seiner Karriere — er feierte sein Debüt-Tor bei Weltmeisterschaften.

Ein 4-Stunden-Marathon: Die Launen der Natur im Stadion

SportyTV berichtet, dass diese Begegnung als das längste Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Rekordbücher einging. Das Spiel dauerte insgesamt genau 4 Stunden! Grund dafür war nicht der Kampf auf dem Rasen, sondern ein schwerer Sturm über Philadelphia:

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hüllte starker Regen das Stadion ein und Blitze schlugen ein. Aus Sicherheitsgründen wurde der Beginn der zweiten Halbzeit um zwei Stunden verschoben.

Gemäß den speziellen staatlichen Vorschriften dürfen die Spieler das Feld erst wieder betreten, wenn mindestens 30 Minuten nach dem letzten Blitzeinschlag vergangen sind. Aufgrund dieser strengen Sicherheitsmaßnahme mussten Fans und Spieler lange auf den Start der zweiten Halbzeit warten.

Frankreich festigt die Führung und steht im Play-off!

Nach dem Sieg in diesem schwierigen und in die Länge gezogenen Spiel wurde die französische Nationalmannschaft mit 6 Punkten aus zwei Spielen zum klaren Tabellenführer der Gruppe I und sicherte sich vorzeitig den Einzug in die Play-offs.

Die Franzosen bestreiten ihr letztes Gruppenspiel am 26. Juni gegen Norwegen. Obwohl der Aufstieg bereits feststeht, dient diese Begegnung als gute Vorbereitung auf die Play-offs.