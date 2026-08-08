SpaceX plant den Bau von Fabriken auf dem Mond zur Satellitenproduktion

Laut Ixbt.com will SpaceX künftig automatisierte Fabriken auf der Mondoberfläche errichten, um Satelliten und Komponenten für eine weltraumgestützte Recheninfrastruktur herzustellen. Elon Musk bestätigte diese ambitionierte strategische Vision erneut als eines der wichtigsten Themen im jüngsten historischen Quartalsbericht des Unternehmens. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Umsetzung dieser Idee ist eng mit dem Ausbau des Starmind-Projekts und der rasanten Entwicklung der wiederverwendbaren Starship-Rakete verbunden. Laut Musk plant das Unternehmen, riesige Frachtmengen zum Mond zu transportieren, wobei Roboter dabei als wichtigste Helfer dienen sollen.

Phasen beim Aufbau einer autonomen industriellen Basis

In der ersten Phase sollen große Mengen an Ausrüstung, Robotik und Baumaterialien zum Mond gebracht werden. Anschließend soll schrittweise eine unabhängige industrielle Basis entstehen. In diesen Anlagen sollen voraussichtlich Starmind-Satelliten hergestellt werden, die für Berechnungen mit künstlicher Intelligenz direkt im Weltraum ausgelegt sind.

Langfristig will SpaceX eine riesige Gruppe solcher Geräte in erdnahen Umlaufbahnen stationieren—möglicherweise bis zu eine Million Satelliten. Elon Musk zufolge wäre es mit der Zeit sinnvoll, einen Teil der Produktion auf den Mond zu verlagern, da Roboter dort nicht nur die Raumfahrzeuge selbst, sondern auch Solarpaneele und Radiatoren herstellen könnten.

Infrastruktur und elektromagnetisches Katapult

Auf dem Mond hergestellte Solarpaneele könnten Rechensysteme mit Energie versorgen, während spezielle Radiatoren überschüssige Wärme leistungsstarker Geräte ableiten würden. Eine noch ambitioniertere Initiative ist die Idee, auf dem Mond einen elektromagnetischen Massebeschleuniger zu bauen—ein riesiges „Katapult“, das Fracht ohne Raketen direkt ins All schießen könnte.

Die geringe Schwerkraft des Mondes und das nahezu vollständige Fehlen einer Atmosphäre machen dieses theoretische Konzept deutlich realistischer als auf der Erde. Wenn alle erforderlichen Komponenten und Satelliten direkt auf dem Mond hergestellt würden, könnte SpaceX darauf verzichten, sie mit schweren Raketen von der Erdoberfläche zu transportieren.

Die entscheidende Rolle des Starship-Systems

Das Starship-Transportsystem bildet die Grundlage dieses ambitionierten Konzepts. Genau dieses wiederverwendbare System soll Roboter, Ausrüstung, Baumaschinen und benötigte Rohstoffe für die industrielle Infrastruktur zum Mond bringen. SpaceX plant, die Nutzlastkapazität von Starship deutlich zu erhöhen und die Kosten pro Flug durch vollständige Wiederverwendbarkeit drastisch zu senken.

Derzeit erweitert das Unternehmen die Produktion von Raptor-Triebwerken und Starship-Komponenten, errichtet neue Kapazitäten und bereitet zusätzliche Startplätze vor. Langfristig will SpaceX eine Frequenz von Tausenden Starship-Flügen pro Jahr erreichen.