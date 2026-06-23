Kilian Mbappe glänzt erneut im Spiel gegen den Irak

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kilian Mbappe, wurde zum Man of the Match in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gegen den Irak gewählt.

Der 27-jährige Forward erzielte zwei Treffer im Spiel, das die Franzosen mit 3:0 gewannen. Mbappes Doppel war entscheidend für den nächsten souveränen Sieg Frankreichs und den Einzug in die K.-o.-Runde.

Mit seiner Geschwindigkeit, technischen Finesse und seinem Torinstinkt stellte der Stürmer die irakische Verteidigung während des gesamten Spiels unter Druck. Er nutzte seine Chancen effizient und bewies erneut seine Führungsrolle im Team.

Nach zwei Spieltagen führt die französische Nationalmannschaft die Gruppe I mit 6 Punkten an. Obwohl Norwegen ebenfalls die gleiche Punktzahl erreicht hat, belegt Frankreich aufgrund der Zusatzkriterien den ersten Platz.

Die Nationalmannschaften von Senegal und Irak konnten noch keine Punkte sammeln. Sie belegen entsprechend den dritten und vierten Platz der Gruppe.

Mbappes Topform stärkt Frankreich weiter als einen der Hauptfavoriten auf den Gewinn der Weltmeisterschaft 2026.