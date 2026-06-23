WM 2026: Algerien holt sich kämpferischen Sieg gegen Jordanien

Die Begegnung zwischen Jordanien und Algerien im zweiten Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 endete mit einem 2:1-Sieg für die nominellen Gäste.

Das Spiel begann erfolgreich für Jordanien. Al-Rashdan eröffnete den Spielstand, woraufhin die Jordanier versuchten, ihren Vorsprung zu halten.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Algerien jedoch das Tempo und verstärkte den Druck auf das gegnerische Tor. Die Bemühungen der Afrikaner zahlten sich in der 69. Minute aus, als Benbouali den Ausgleich erzielte.

In der 82. Minute wurde Gouiri zum Torschützen des entscheidenden Treffers. So konnte Algerien, nachdem sie zunächst in Rückstand geraten waren, das Spiel drehen und drei wichtige Punkte einfahren.

Obwohl die jordanischen Spieler während des Spiels ernsthaften Widerstand leisteten, gelang es ihnen in den letzten Minuten nicht mehr, das Ergebnis zu ändern.

WM 2026. Gruppe G. 2. Spieltag

23. Juni. Santa Clara. Levi's Stadium

Jordanien — Algerien 1:2

Tore: Ar Rashdan 36 — Benbouali 69, Gouiri 82.

Jordanien — Abu Layla, Haddad, Nassib, Alarab, Abudahab, Abu Taha, Ar Rashdan, Ar Rawabdeh, Almardi, Olwan, At Tamari.

Algerien — Zidan, Belgali, Ait-Nouri, Bensebaini, Mahdi, Zirrukiy, Boudaoui, Mazia, Mahrez, Chaibi, Gouiri.

Im dritten Spieltag der Gruppenphase trifft Algerien auf die österreichische Nationalmannschaft. Jordanien misst sich mit Argentinien, einem der Hauptfavoriten der Weltmeisterschaft.

Die Spiele des letzten Spieltags sind für beide Mannschaften im Hinblick auf die Chancen auf den Einzug in die nächste Runde von entscheidender Bedeutung.