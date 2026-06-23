Neymar kehrt in die Nationalmannschaft zurück: Brasiliens Star wird im Spiel gegen Schottland erwartet

Brasiliens Rekordtorschütze Neymar ist nach einer langen Pause in den Kader zurückgekehrt. Die weltweite Fußballgemeinschaft diskutiert derzeit hitzig über seine körperliche Verfassung und darüber, wie sehr er der Nationalmannschaft helfen kann. Es wird erwartet, dass der brasilianische Star am entscheidenden Gruppenspiel gegen Schottland teilnimmt. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut Goal.com hat sich Neymar vollständig von seiner Verletzung erholt und ist nach dem Ausfall der ersten beiden Spiele in Nordamerika ins Training zurückgekehrt. Es wird vermutet, dass Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti ihn für die wichtige Begegnung in Miami in den Kader beruft und der erfahrene Stürmer das Spiel auf der Ersatzbank beginnen wird. Dieses Spiel ist für Brasilien entscheidend, um die Führung in Gruppe C zu behaupten.

Rückkehr unter politischen Spannungen und Kritik

Neymars Rückkehr sorgte nicht nur in Sportkreisen, sondern auch auf politischer Ebene für Aufsehen. Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva scherzte kürzlich bei einer Veranstaltung in Belo Horizonte über Neymars körperliche Verfassung und nannte ihn einen "remote arbeitenden Fußballer". Solche Kritiken könnten auch mit der engen Verbindung des Spielers zum ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro zusammenhängen.

Unabhängig von politischen Ansichten verlassen sich jedoch viele brasilianische Fans im Spiel gegen Schottland auf Neymars Erfahrung. Mittelfeldspieler Lucas Paqueta betonte ebenfalls, dass Neymars Rückkehr einen positiven Einfluss auf die Stimmung im Team hatte. Seiner Meinung nach hat Neymar in diesem Trikot eine gewaltige Geschichte geschrieben, und seine Präsenz ist eine große Motivationsquelle für die jungen Spieler.

Statistiken und Zweifel

Dennoch äußern Experten Zweifel an Neymars aktueller sportlicher Form. Fakt ist, dass Neymar seit dem Spiel gegen Uruguay am 18. Oktober 2023 nur sehr wenig professionelle Spielpraxis hatte. In der letzten Zeit kam er in nur 45 Spielen zum Einsatz und erzielte lediglich 17 Tore.

Diese Statistiken wecken die Meinung, dass seine Nominierung für die Nationalmannschaft eher eine Anerkennung für vergangene Verdienste sei. Doch Spieler von Neymars Klasse haben die Fähigkeit, das Spiel in einer einzigen Situation entscheiden zu können. Ein Einsatz Neymars könnte der brasilianischen Nationalmannschaft einen psychologischen Vorteil verschaffen, um einen souveränen Sieg gegen Schottland zu erringen und den ersten Platz in der Gruppe zu sichern.

Derzeit richten alle Blicke auf Miami. Ob Neymar bei seiner vierten Weltmeisterschaft zum wahren Helden wird oder lediglich als Ehrengast mit mangelnder Fitness bleibt, wird das Spiel in den kommenden Stunden zeigen.