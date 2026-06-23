Portugal gegen Usbekistan: Voraussichtliche Aufstellungen bekannt

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Portugal gegen Usbekistan: Voraussichtliche Aufstellungen bekannt

Die usbekische Nationalmannschaft trifft heute, am 23. Juni, im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 auf Portugal. Die historische Begegnung beginnt um 22:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Dieses Spiel hat eine besondere Bedeutung für unsere Nationalmannschaft. Die „Weißen Wölfe“ werden gegen ein mit Weltstars besetztes Portugal um ein würdiges Ergebnis kämpfen.

Vor dem Spiel wurden die voraussichtlichen Startaufstellungen beider Mannschaften bekannt gegeben.

WM 2026. Gruppenphase, 2. Spieltag

Portugal gegen Usbekistan

Voraussichtliche Aufstellung von Portugal:

Costa, Cancelo, Dias, Mendes, Veiga, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo.

Voraussichtliche Aufstellung von Usbekistan:

Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O'runov, Shomurodov.

Der voraussichtlichen Aufstellung ist zu entnehmen, dass Portugal mit einer starken Offensive unter der Führung von Cristiano Ronaldo antreten wird.

Auf usbekischer Seite werden Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev und Oston O'runov die Haupthoffnungen im Angriff sein. In der Defensive werden die Einsätze von Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov und Abdulla Abdullayev von entscheidender Bedeutung sein.

Die „Weißen Wölfe“ werden versuchen, ohne Ball diszipliniert zu bleiben, die schnellen Angriffe des Gegners zu stoppen und ihre Chancen bei Kontern zu nutzen.

Alle Augen sind auf das Spiel Portugal gegen Usbekistan gerichtet, das heute um 22:00 Uhr beginnt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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