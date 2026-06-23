Joao Cancelo verteidigt Cristiano Ronaldo und Neymar: "Sie müssen niemandem mehr etwas beweisen"

Der portugiesische Verteidiger Joao Cancelo äußerte sich zu seinem Teamkollegen Cristiano Ronaldo und dem brasilianischen Star Neymar, die beide im Rahmen der Weltmeisterschaft in der Kritik stehen. Der erfahrene Verteidiger betonte, dass beide Spieler bereits eine unauslöschliche Spur in der Fußballgeschichte hinterlassen haben und Zweifel an ihrem Können unbegründet seien. Dies berichtet Goal.com, welches berichtet.

In letzter Zeit wird in den Medien intensiv über das nachlassende Tempo von Cristiano Ronaldo und die lange Abwesenheit Neymars aufgrund von Verletzungen diskutiert. Joao Cancelo bezeichnete diese negativen Reaktionen jedoch schlicht als "Show". Seiner Meinung nach stehen die Erfolge der Spieler über jeder Kritik.

"Ich glaube nicht, dass Neymar oder Cristiano irgendwem etwas beweisen müssen. Ihr Talent und ihre Ergebnisse im Fußball sprechen für sich. All diese Gespräche dienen nur der Sensation. Sowohl Cristiano als auch Neymar wissen sehr genau, wer sie sind und was sie für ihre Länder bedeuten", zitiert Goal.com Cancelo.

Kritik im Schatten historischer Erfolge und Verletzungen

Cristiano Ronaldo wurde kürzlich zu einem der wenigen Spieler, neben Lionel Messi, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben. Zudem ist er seit seinem Debüt im Jahr 2003 mit 143 Toren der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten im internationalen Männerfußball. Neymar ist mit 79 Toren in 128 Spielen der beste Schütze in der Geschichte der brasilianischen Nationalmannschaft.

Dennoch musste Neymar nach einer schweren Verletzung im Oktober 2023 eine lange Rehabilitationsphase durchlaufen. Viele Experten stellten seine Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft infrage und behaupteten, seine körperliche Verfassung sei nicht mehr auf dem gewohnten Niveau. Doch Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti bestätigte Neymars Bereitschaft zur Rückkehr in den Kader.

Die portugiesische Nationalmannschaft trifft in einem wichtigen Gruppenspiel auf Usbekistan und spielt anschließend gegen Kolumbien. Brasilien misst sich mit Schottland. Für beide Teams ist ein Sieg essenziell, um die Gruppenführung zu behaupten und einen einfacheren Weg in die Play-offs zu sichern.

Nach Ansicht von Joao Cancelo sollte die Fußballwelt Ronaldo für seine internationalen Rekorde und Neymar für seinen enormen Beitrag zum brasilianischen Fußball absoluten Respekt zollen. Der aktuelle Hype um die beiden Stars beweist nur, wie hoch ihr Ansehen nach wie vor ist.