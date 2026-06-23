Luis Suarez über Lionel Messi: „Worte können ihn nicht beschreiben“

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Luis Suarez über Lionel Messi: „Worte können ihn nicht beschreiben“

Argentiniens Nationalmannschaftskapitän Lionel Messi versetzt die Fußballwelt weiterhin in Staunen, indem er bei der Weltmeisterschaft 2026 einen weiteren historischen Rekord aufstellt. Sein enger Freund und Inter Miami-Teamkollege Luis Suarez äußerte sich zu den Erfolgen des argentinischen Stars und nannte ihn den unvergleichlichsten Fußballer der Welt. Laut Goal.com .

In der Anfangsphase des Turniers erzielte Lionel Messi zwei Tore gegen Österreich, sicherte Argentinien den Sieg und wurde damit zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Berichten von Goal.com zufolge ist Messis Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 18 gestiegen, womit er den Rekord des legendären deutschen Stürmers Miroslav Klose gebrochen hat.

In seinem Interview betonte Luis Suarez nicht nur Messis Können auf dem Platz, sondern auch seine psychische Verfassung. „Worte können ihn nicht beschreiben, weder als Spieler noch als Zuschauer. Für mich, als ein Freund, der ihn gut kennt, ist es die größte Freude zu sehen, dass Leo glücklich ist und die Weltmeisterschaft genießt“, sagt der uruguayische Stürmer.

Historischer Rekord und emotionaler Druck

Für Lionel Messi ist dieses Turnier nicht nur eine Frage sportlicher Ergebnisse, sondern auch persönlicher Prüfungen. Nachdem er im Spiel gegen Algerien (3:0) einen Hattrick erzielt hatte, konnte der Fußballer seine Tränen nicht zurückhalten. Berichten zufolge kämpft sein Vater, Jorge Messi, derzeit gegen eine schwere Krankheit und wird im Krankenhaus behandelt.

Trotzdem zeigt Messi auf dem Platz weiterhin seine besten Leistungen. Auch der argentinische Verteidiger Lisandro Martinez unterstützte den Kapitän und erklärte, dass sich das gesamte Team um ihn zusammengeschlossen habe. Laut Martinez sei es in der aktuellen Situation sehr wichtig, dass Leo sich nicht allein fühlt und Freude am Fußball hat.

„Es gibt keinen Grund, ihn mit jemandem zu vergleichen. Er steht ganz allein an der Spitze. Ich bin einfach stolz darauf, dass er Argentinier ist und bei uns ist. Wir müssen jede Minute von ihm genießen“, fügte Lisandro Martinez hinzu.

Zur Erinnerung: Die von Lionel Messi angeführte argentinische Nationalmannschaft gilt bei dieser Weltmeisterschaft als einer der Hauptfavoriten. Messi stellt in jedem Spiel neue Rekorde auf und festigt seinen Status als „größter Fußballer der Geschichte“. Fans und Experten sind überzeugt, dass diese Form das Team erneut zum Titel führen wird.

Lionel MessiLuis SuarezArgentinaWorld CupInter Miami
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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