Real Madrid tätigt teuersten Transfer der Frauenfußballgeschichte

Der spanische Club Real Madrid hat einen Transfer abgeschlossen, der in der Welt des Frauenfußballs für echtes Aufsehen gesorgt hat. Die talentierte Schwedin Felicia Schroder wechselte vom BK Hacken zum Madrider Club. Dieser Transfer wurde als das teuerste Geschäft in der Geschichte des Frauenfußballs verzeichnet und zog die Aufmerksamkeit der Sportwelt auf sich. Dies berichtet Goal.com berichtet laut Meldung.

Der mit der 19-jährigen Stürmerin unterzeichnete Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2030, was einer Laufzeit von vier Jahren entspricht. Mit diesem Transfer hat Real Madrid nicht nur seinen Kader verstärkt, sondern auch seine finanzielle Macht auf dem Markt des Frauenfußballs demonstriert. Der BK Hacken bestätigte ebenfalls die Vereinbarung und betonte, dass dieser Verkauf ein historisches Ereignis für den Verein und den gesamten schwedischen Fußball sei.

Ein unerwarteter Schlag für Chelsea

Dieser Transfer wurde zu einem großen Misserfolg für den englischen Club Chelsea. Die Londoner hatten lange Zeit versucht, Felicia Schroder zu verpflichten, und hatten sogar ein Rekordangebot in Höhe von 1,2 Millionen Pfund abgegeben. Real Madrid agierte jedoch in der entscheidenden Phase entschlossen und schaffte es, den Konkurrenten zu überholen.

Martin Ericsson, Sportdirektor von Hacken, erklärte bei der Besprechung der Vereinbarung, dass der Transfer die internationale Position des Vereins stärken werde. Seinen Worten zufolge sei der Abgang von Felicia Schroder zwar ein großer Verlust für den Verein, aber die erhaltenen Mittel würden der Entwicklung des Frauenfußballs dienen.

Erfolge des neuen Stars

Obwohl Felicia Schroder ihre Profikarriere erst 2023 begann, wurde sie in kurzer Zeit zu einer der talentiertesten Fußballerinnen der Welt. In der Saison 2025 wurde sie zur besten Spielerin der schwedischen Meisterschaft gewählt und gewann die Torschützenkrone mit 30 Toren. Insgesamt kam sie in 128 Spielen für Hacken zum Einsatz und erzielte 91 Tore und 18 Vorlagen.

Die Scouts von Real Madrid waren besonders von der Leistung der Spielerin im UEFA Women's Europa Cup beeindruckt. Während des Turniers erzielte sie 8 Tore in 9 Spielen und trug maßgeblich zum Sieg ihres Teams bei. Im Finale erzielte sie einen Hattrick und bewies damit ihre Klasse als Weltklasse-Stürmerin.

Wie Goal.com berichtet, hat sich Felicia Schroder bereits zu einer der Schlüsselfiguren der schwedischen Nationalmannschaft entwickelt. Ihr Wechsel nach Madrid deutet auf einen steilen Anstieg der Transferwerte im Frauenfußball hin und könnte andere Top-Clubs dazu anregen, in Zukunft ähnlich hohe Investitionen zu tätigen.