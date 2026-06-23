Ehemaliger Arsenal- und Juventus-Star Aaron Ramsey beginnt Trainerkarriere

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Ehemaliger Arsenal- und Juventus-Star Aaron Ramsey beginnt Trainerkarriere

Aaron Ramsey, einer der herausragendsten Vertreter der walisischen Fußballgeschichte, der viele Jahre lang für den Londoner Arsenal und den Turiner Juventus auflief, hat eine unerwartete Entscheidung getroffen. Der 35-jährige erfahrene Mittelfeldspieler gab bekannt, seine Karriere als Profifußballer zu beenden, und wechselte sofort in den Trainerbereich. Seine neue Wirkungsstätte wird der englische Club Oxford United sein. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Die Vereinsführung von Oxford United bestätigte offiziell, dass Aaron Ramsey zum neuen Cheftrainer der Mannschaft ernannt wurde. Berichten zufolge setzte sich der walisische Fachmann in einem intensiven Auswahlverfahren gegen zahlreiche Kandidaten durch und hinterließ bei den Clubbesitzern einen positiven Eindruck. Diese Ernennung stellt Ramseys erste ernsthafte und dauerhafte Station im Trainergeschäft dar.

Erfahrung und neue Ambitionen

Ramsey, der in seiner Karriere unter Fußballlegenden wie Arsène Wenger und Massimiliano Allegri spielte, beabsichtigt nun, das von ihnen gewonnene Wissen und die Erfahrung in die Praxis umzusetzen. Oxford United, das in der englischen Championship antritt, schätzte seine strategischen Ansichten und seinen Ansatz für den modernen Fußball sehr.

In seinem ersten Interview nach der Ernennung sagte Ramsey: „Es ist eine große Ehre und ein Privileg für mich, Cheftrainer von Oxford United zu werden. In den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen habe ich die riesigen Ambitionen und das Streben nach Erfolg gespürt. Diese Chance begeistert mich sehr“.

Laut Ramsey hat er sich viele Jahre auf die Trainerkarriere vorbereitet. Seine Erfahrung in Spielen unter hohem Druck und in prestigeträchtigen Turnieren wird ihm helfen, ein professionelles Arbeitsumfeld in der Mannschaft zu schaffen. Der walisische Trainer beabsichtigt, eine Kultur hoher Standards, Fleiß und strenger Disziplin im Team zu etablieren.

Vertrauen der Vereinsführung

Dusan Bogdanovic, Vorsitzender von Oxford United, betonte, dass bereits in den ersten Minuten des Treffens mit Ramsey klar wurde, dass seine Ziele mit den langfristigen Plänen des Vereins übereinstimmen. Die Vereinsführung zeigte sich zuversichtlich, dass ein junger und ideenreicher Trainer das Team in eine neue Phase führen wird.

„Wir haben nach einer Führungspersönlichkeit gesucht, die die nächste Entwicklungsphase unserer Mannschaft gestalten kann. Aaron hat uns in jeder Phase beeindruckt, und wir sind sicher, dass er die richtige Person ist, um den Verein voranzubringen“, fügte Bogdanovic hinzu.

Zur Erinnerung: Aaron Ramsey wurde als Spieler dreimal mit Arsenal englischer Pokalsieger und mit Juventus italienischer Meister. Nun wird erwartet, dass er seine reiche Erfahrung abseits des Platzes, auf der Trainerbank, unter Beweis stellt.

Aaron RamseyArsenalJuventusOxford UnitedFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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