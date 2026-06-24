Cristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei Weltmeisterschaften

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Cristiano Ronaldo wird bester Torschütze Portugals bei Weltmeisterschaften

Cristiano Ronaldo ist zum erfolgreichsten Torschützen der portugiesischen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften geworden. Er erzielte zwei Tore gegen Usbekistan und erhöhte seine Trefferquote bei Weltmeisterschaften auf 10.

Damit überholte Ronaldo Eusébio, der viele Jahre lang an der Spitze stand. Die Legende des portugiesischen Fußballs hatte insgesamt 9 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt.

Pauleta belegt mit 4 Toren den dritten Platz. José Augusto, Gonçalo Ramos und José Torres kommen jeweils auf drei Treffer.

Die besten Torschützen Portugals bei Weltmeisterschaften:

• Cristiano Ronaldo — 10 Tore
• Eusébio — 9 Tore
• Pauleta — 4 Tore
• José Augusto — 3 Tore
• Gonçalo Ramos — 3 Tore
• José Torres — 3 Tore

Mit einem Doppelpack gegen Usbekistan stellte Ronaldo einen weiteren Rekord in der Geschichte der Nationalmannschaft auf.

Cristiano RonaldoPortugalUsbekistanEusébioWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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